Tak mieszka Władimir Putin. Kino, lodowisko, winnica. "Małe państwo wewnątrz Rosji"

O bogactwie prezydenta Rosji przez lata krążyły legendy. Nie było wiadomo, co kryje się na ogromnej posiadłości niedaleko Gelendżyku nad Morzem Czarnym. W zeszłym roku Aleksiej Nawalny opublikował prawie dwugodzinny film pokazujący luksusy Władimira Putina. Kino, lodowisko, winnica - to wszystko należy do niego.

9 EASTNEWS, Youtube Otwórz galerię Na Gazeta.pl