Zoe Bethel nie żyje. 27-latka umarła osiem dni po niesprecyzowanym jak dotąd wypadku. Bethel w 2021 roku dostała tytuł Miss Alabamy. O śmierci modelki poinformowała jej rodzina na Instagramie, publikując poruszający wpływ, który upamiętnił życie zmarłej.

Miss Alabamy zginęła w tajemniczym wypadku. Zoe Bethel miała zaledwie 27 lat

O wypadku Bethel poinformowała jej rodzina 16 lutego na Instagramie. W oświadczeniu czytamy, że do zdarzenia doszło 10 lutego, a obrażenia były tak poważne, że lekarze nie dali jej żadnych szans:

Zoe miała wypadek w czwartkową noc, 10 lutego, w którym odniosła poważne obrażenia mózgu i jest w śpiączce. Lekarze twierdzą, że szkód nie da się wyleczyć i Zoe nie pozostało wiele czasu. Modlimy się do Boga o pomoc, cokolwiek to mogłoby oznaczać. To bardzo traumatyczna sytuacja dla naszej rodziny i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakim szokiem może być to dla wszystkich, którzy ją znali i kochali. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Zaledwie pięć dni później, 21 lutego, na Instagramie modelki pojawił się wpis o jej śmierci.

W piątek, 18 lutego, o około 5.30 nad ranem czasu Miami, nasza ukochana Zoe Sozo Bethel odeszła z tego świata na skutek obrażeń, których doznała.

Oprócz kariery w modelingu, Bethel była zaangażowana w komentowanie bieżących spraw politycznych. Miss Alabamy znana była ze swoich konserwatywnych i prawicowych poglądów, wspierała kandydaturę na prezydenta Donalda Trumpa. Była również członkinią ruchu "Students for Life of America", opowiadającym się przeciwko prawu do aborcji.