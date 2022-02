Więcej o życiu miłosnym polityków przeczytacie na Gazeta.pl.

Władimir Putin należy do polityków, którzy nie afiszują się swoim życiem prywatnym. Zresztą w Rosji to temat tabu, a mieszkańcy tego kraju od lat publicznie nie widzieli żony prezydenta czy jego dzieci. Putin od 28 lipca 1983 do 6 czerwca 2013 był w związku małżeńskim z Ludmiłą Aleksandrowną. Doczekali się dwóch córek, Marii i Kateriny. Podczas gdy Ludmiła zniknęła z oczu opinii publicznej ponad dekadę temu, na temat ich córek również niewiele wiadomo. Warto również wspomnieć, że według wielu, w tym opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, prezydent Rosji i jego kochanka, Alina Kabajewa, są małżeństwem od 2013 roku, a owocem ich związku ma być trójka dzieci. Informacje o pociechach prezydenta Federacji są najpilniej strzeżoną tajemnicą w Rosji? Wiadomo, że dziennikarze, którzy próbowali dowiedzieć się czegoś o jego życiu prywatnym, spotykali się z represjami.

Ile dzieci ma Władimir Putin? Wiadomo, czym zajmują się jego córki

Pojawiają się spekulacje, że Władimir Putin na nowo ułożył sobie życie po rozwodzie z żoną. Polityk miał związać się z byłą gimnastyczką artystyczną, Aliną Kabajwą. Mimo że nie pokazują się publicznie, to nie uchroniło ich to od plotek. Mówi się, że doczekali się przynajmniej trójki dzieci, ale ta tajemnica jest pilnie strzeżona.

Nigdy nie dyskutuję o kwestiach związanych z moją rodziną. Nie jest zaangażowana w biznes ani politykę - powiedział swego czasu prezydent Federacji.

Znacznie więcej wiadomo o jego dwóch córkach z pierwszego małżeństwa. Prezydent Rosji wyjawił podczas konferencji prasowej w Moskwie w 2015 r., że jest bardzo dumny ze swoich pociech. Przyznał, że obie płynnie mówią trzema europejskimi językami, w tym jedna z nich zna nawet języki orientalne. Dodał, że żadna z jego córek nie osiedliła się na stałe za granicą.

Maria urodziła się w 1985 r. Obecnie ma 36 lat. Kobieta pod fikcyjnym nazwiskiem ukończyła studia medyczne na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym. Uchodzi za genialne dziecko Putina. Jest endokrynologiem i przez jakiś czas mieszkała w Holandii. W 2010 r. wyszła za mąż za holenderskiego biznesmena, Jorrita Faassena, który pracuje dla Gazpromu. Doczekali się syna, jednak nie wiadomo, jak mu dali na imię. Wiadomo za to, że starsza córka prezydenta posiada 20 proc. akcji firmy Nomeko, która buduje warte 630 mln dolarów centrum medyczne w Petersburgu.

Młodsza córka Putina również zrezygnowała z nazwiska ojca. Katerina Tichonowa posługuje się nazwiskiem po babci. Urodziła się w 1986. Jest o rok młodsza od swojej siostry. Dziennikarz śledczy, Oleg Kaszynow, odkrył, że Katerina Tichonowa pracuje dla Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Jej mężem był Kirył Szałamow, syn Nikołaja, współwłaściciela Banku Rossija i przyjaciela Putina. Jak donosiły media, ich związek nie przetrwał i rozpadł się kilka lat temu.

Według doniesień medialnych Tichonowa kieruje fundacją Innopraktika i jest wiceprzewodniczącą Światowej Federacji Rock-and-Rolla Akrobatycznego.

Kilka lat temu zagraniczne media podawały, że nowa partnerka dyktatora, Alina Kabajewa, urodziła mu syna o imieniu Dmitrij. W maju trzy lata temu pojawiły się informacje, że była gimnastyczka urodziła bliźnięta w moskiewskim szpitalu. Jednak na próżno szukać w sieci więcej informacji czy zdjęć.

Kwestie rodzinne znajdują się wysoko na liście priorytetów polityka, dlatego zdecydował, że nie będzie publicznie ich poruszać.