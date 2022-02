Fabienne Wiśniewska przeżyła w szkole koszmar. "Pedagogicznie nie zostało to dobrze rozwiązane"

Więcej tekstów dotyczących dzieci gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli małżeństwem przez cztery lata. W tym czasie doczekali się dwójki dzieci: Xaviera i Fabienne. Ich córka wielokrotnie wspominała, że popularność rodziców przeszkadzała jej w szkolnym życiu - wytykanie i wyzwiska były częścią codzienności. Ostatecznie podjęła decyzję o zmianie placówki.

Fabienne Wiśniewska o szkolnym koszmarze

Fabienne Wiśniewska wkrótce podejdzie do matury. Początki szkoły średniej nie należały do najłatwiejszych - ludzie skreślili ją na starcie, wiedząc, że jest córką Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Niezależnie od tego, co robiła, spotykała się z nieprzyjemnościami. W końcu ograniczyła obecność w szkole i przychodziła do niej tylko dlatego, by mieć 50 proc. obecności i zdać do następnej klasy. W rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post opowiedziała, że w końcu zdecydowała się powiedzieć "stop".

W poprzedniej szkole wszystko nie pasowało ludziom w mojej osobie. Takim najlepszym rozwiązaniem było zmienienie placówki. Bo nie zmienimy 400 osób, które tam są. Lepiej zmienić środowisko i samemu sobie z tym poradzić. Pedagogicznie nie zostało to dobrze rozwiązane, ale teraz jest w porządku.

Fabienne otrzymała wsparcie ze strony bliskich - brat, Xavier, zawsze wysłuchał w krytycznych momentach, a mama, gdy dowiedziała się o powodzie częstej nieobecności w szkole, zachęciła do zmiany placówki.

Zawsze jak mam jakiś problem to dzwonię do swojego brata. Jest osobą godną zaufania, to na pewno i też nie będzie mnie oceniał przez pryzmat tego, co robię czy co się wydarzyło, więc jest pierwszą osobą, do której wykonuje telefon po pomoc. Wydaje mi się, że w drugą stronę to działa podobnie. Więc super.

Doświadczenie odrzucenia czy przemocy w okresie szkolnym ma wpływ na późniejsze życie. Choć Fabienne Wiśniewska nie otrzymała właściwej pomocy ze strony nauczycieli i pedagoga, dobrze że jej mama zareagowała w porę.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.

