Władimir Putin pilnie strzeże swojej prywatności, a prawdę na temat jego romansów i potomków zna zapewne tylko on sam. W Rosji to zresztą temat tabu. Ludzie mają podejrzenia, ale nigdzie nie przeczytają o kolejnych miłosnych rewelacjach prezydenta. Były podejmowane próby, ale przykład dziennika "Moskowskij Korriespondent", zniechęca do kolejnych. Ten napisał o Putinie i jego kochance, a kilka dni później został zamknięty. W tekście padło imię i nazwisko Aliny Kabajewy, czyli kobiety od lat łączonej z prezydentem Federacji.

Związek Aliny Kabajewy i Władimira Putina

Władimir Putin oficjalnie ma dwie córki ze związku z pierwszą żoną, Ludmiłą: Marię i Katerinę. Rozwiedli się w 2013 roku, a jego dalsze relacje są owiane tajemnicą. Choć już pięć lat wcześniej mówiło się, że małżeństwo istnieje tylko w teorii, a prezydent Rosji jest związany z Aliną Kabajewą, po formalnym zakończeniu relacji plotki, znacząco się nasiliły. Para doczekała się ponoć dzieci - w 2015 roku na świat miała przyjść ich córka, a cztery lata później dwóch chłopców.

Kim jest Alina Kabajewa?

Alina Kabajewa przez lata odnosiła sukcesy w gimnastyce artystycznej. Ma na koncie medale igrzysk olimpijskich: zdobyła brąz w Sydney w 2000 roku oraz złoto w Atenach w 2004. Wielokrotnie okazywała się też najlepsza w swojej dyscyplinie podczas mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Po raz ostatni zaprezentowała się kibicom w 2007 roku.

Później zajęła się polityką - zasiadała w Dumie, reprezentowała partię Jedna Rosja. Wiadomo, że ma ukształtowane poglądy i gardzi opozycjonistami - szczególnie odsiadującym wyrok w kolonii karnej Aleksiejem Nawalnym. Obecnie na stronie internetowej 38-latki można wyczytać, że zajęła się prowadzeniem fundacji swojego imienia. Organizacja ma na celu pomoc potrzebującym rodzinom o niskich dochodach i dzieciom z niepełnosprawnościami. Jej aktualne zdjęcia z Instagrama alinakabaeva.official znajdziecie poniżej.

