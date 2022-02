Więcej o gwiazdach zza granicy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zendaya zaczynała jako gwiazda Disneya, a od tego czasu jej kariera nabrała tempa. Uchodzi za jedną z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych aktorek młodego pokolenia. Ma szczęście do dobrze ocenianych ról, jak w przypadku serialu "Euforia", czy filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu". Na planie tej ostatniej produkcji miał zacząć się jej romans z odtwórcą głównej roli. Fani czekają na potwierdzenie spekulacji, że Zendaya i Tom Holland są parą. Aktorka z powodu pracy żyje na walizkach. Ostatnio przebywała w Rzymie, gdzie w drodze na lunch prawie zaliczyła spektakularny upadek. Wszystko zarejestrowali fotoreporterzy. Gwiazda jak zwykle, wyszła z opresji z twarzą.

Zobacz wideo Zendaya zaliczyła spektakularny upadek. Sama się z siebie śmieje

Zendaya zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Teraz się z siebie śmieje

Zendaya gdziekolwiek się nie pojawi, tam towarzyszy jej tłum fotoreporterów i wiernych fanów. Aktorka ostatnio jechała na lunch do hotelu Eitch Borromini w Rzymie we Włoszech. 25-latka tego dnia była widziana w długiej, czarnej sukience, do której dobrała pasujące kolorystycznie buty na bardzo wysokim obcasie. Gwiazda w pewnym momencie straciła równowagę i niemalże runęła do tyłu. Ochroniarze szybko udzielili jej pomocy, ale sytuacja wyglądała na groźną.

Taka wpadka mogłaby zawstydzić niejedną gwiazdę, ale nie Zendayę. Aktorka na InstaStories opublikowała kadr z groźnie wyglądającego potknięcia i podpisała go zabawnym wyznaniem. Przy okazji pokazała, że ma do siebie spory dystans.

Nie mogę przestać się śmiać. Czy oni naprawdę musieli nakręcić filmik, na którym się potykam - napisała.

Zendaya zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Teraz się z siebie śmieje Fot. Instagram/ zendaya

Zendaya nie jest jedyną gwiazdą, która zaliczyła upadek na oczach widzów. Jennifer Lawrence w przeszłości znalazła się w podobnej sytuacji. Do wpadki doszło podczas gali oscarowej w 2013 r. Gwiazda przewróciła się na schodach, gdy miała odebrać Oscara za rolę w filmie "Poradnik pozytywnego myślenia".