Joanna Opozda zamieściła niepokojący wpis. "Proszę was wszystkich o modlitwę"

Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda namierzyła hejterkę. "Nie mogłam uwierzyć, że ktoś może pisać tak obrzydliwe rzeczy"

Joanna Opozda i Antoni Królikowski niebawem powitają na świecie pierwsze dziecko. Chłopczyk otrzyma imię Vincent. Aktorka nie ukrywała, że źle znosi ciążę i większość czasu musiała spędzić w łóżku. Dodatkowego stresu przysporzyła gwieździe trudna sytuacja rodzinna. Opozda postanowiła na jakiś czas wycofać się z życia publicznego. Ze swoimi fanami kontaktuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak i tam mocno ograniczyła aktywność. Ostatnio na Instagramie opublikowała relację, która bardzo zaniepokoiła internautów.

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Joanna Opozda prosi o modlitwę. Co się stało?

Instagramowy profil Joanny Opozdy obserwuje ponad 450 tys. fanów. W ostatnim czasie aktorka rzadko udziela się w mediach społecznościowych. Postanowiła skupić się na swoim zdrowiu oraz przygotowaniach do narodzin syna. Ostatnio na InstaStories gwiazdy pojawił się niepokojący wpis. Joanna Opozda poprosiła fanów o modlitwę.

Proszę was wszystkich o modlitwę - napisała aktorka.

Joanna Opozda Instagram/ asiaopozda

Niestety nie wiadomo, co się dzieje z Joanną Opozdą. Pozostaje czekać na to, aż aktorka zabierze w tej sprawie głos.

Andrzej Chyra składa czułe życzenia Magdalenie Cieleckiej. Kiedyś byli parą

Joanna Opozda i Antoni Królikowski - historia miłości

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pierwszy raz zostali razem sfotografowani w lipcu 2020 roku. Spotykali się przez kilka miesięcy, niespodziewanie jednak, pod koniec roku, doszło do rozstania pary. W mediach społecznościowych zapewniali, że pozostają w przyjaznych relacjach i życzą sobie wszystkiego, co najlepsze. Już w lutym 2021 roku zaczęły pojawiać się plotki, że zakochani wrócili do siebie. Medialne doniesienia okazały się prawdą, a Joanna i Antoni wkrótce potem się zaręczyli. W sierpniu aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu. Pod koniec września ubiegłego roku małżonkowie ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka.