Na początku lutego Izabella Łukomska-Pyżalskainformowała o tym, że została okradziona. Milionerka straciła dwa luksusowe samochody, Porsche Cayenne Turbo SE-hybrid oraz Mercedesa G AMG 63 Brabus. Łączna wartość aut to dwa i pół miliona złotych. Była prezeska Warty Poznań wyznaczyła nagrodę za pomoc w odzyskaniu skradzionych samochodów - 250 tys. złotych. Kobieta udostępniła również nagranie z domowego monitoringu, na którym widoczny jest sprawca. Łukomska-Pyżalska zwróciła się też z apelem do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Prosiła, aby władze przywiązywały większą wagę do przestępstw, których ofiarami padają "zwykli" obywatele. W poniedziałek okazało się, że wielkopolska Policja odnalazła jedno z aut milionerki.

Policja odnalazła skradziony samochód Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej

W poniedziałek na Twitterze wielkopolskiej policji pojawiła się informacja, że udało się odzyskać jedno z aut Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Niestety, Porsche Cayenne nie jest w najlepszym stanie. Okazało się, że samochód został rozłożony na części.

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali osoby podejrzane o kradzież dwóch luksusowych aut należących do pani Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Odzyskali także jedno z aut - Porsche Cayenne Turbo S. ukryte koło Zielonej Góry. Do aresztu trafiły cztery osoby - czytamy w policyjnym komunikacie.

Izabella Łukomska-Pyżalska okradziona. Zwróciła się do Zbigniewa Ziobry

Na razie nie wiadomo, co stało się z Mercedesem G AMG 63 Brabus. Miejmy nadzieje, że jest w lepszym stanie niż Porsche.