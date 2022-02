Anna Dereszowska wybrała się z synkiem na spacer. Aleksander ma stylowy wózek. Najtańszy nie jest

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Anna Dereszowska w listopadzie urodziła trzecie dziecko. Aktorka wraz z partnerem, Danielem Duniakiem, powitali na świecie syna, Aleksandra. Do tej pory gwiazda pochwaliła się raptem kilkoma zdjęciami swojej najmłodszej pociechy. Teraz opublikowała fotografię ze spaceru z dziecięcym wózkiem, którego cena do najtańszych nie należy.

Zobacz wideo Córka Katarzyny Skrzyneckiej mówi do mamy: Nie drzyj mordy!

Anna Dereszowska o narzeczonym: "Pamięta o tych wszystkich ważnych gestach"

Anna Dereszowska pozuje z dziecięcym wózkiem

Gwiazda jest mamą trojga dzieci. Wraz z ukochanym Danielem wychowuje sześcioletniego Maksa, kilkumiesięcznego Aleksandra, a także 13-letnią Lenę, która jest córką Dereszowskiej i Piotra Grabowskiego. Aktorka bardzo dba o swoje pociechy i stara się zapewnić im wszystko to, co najlepsze. Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych opowiadała, że poświęca niezwykle dużo uwagi na dobór odpowiednich kosmetyków dla najmłodszych. Teraz na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widzimy ją stojącą obok dziecięcego wózka. W środku zapewne jest mały Aleksander. Do postu gwiazda dołączyła komentarz, w którym chwali się wysokiej jakości sprzętem.

Aleksik zazwyczaj wykorzystuje spacer na strategiczną drzemkę w swojej cieplutkiej i wygodnej super bryce, żeby potem mieć siłę szaleć pół nocy. Wszelkie pojękiwania ogarnia urocza szumiąca sowa, która sama reaguje na płacz młodego i załącza automatycznie swoje moce, tuląc dzidziusia do snu.

Cena przedstawionego na zdjęciu wózka to koszt 2500 złotych. Wydaje się jednak, że wysokiej jakości sprzęt jest dla niej niezbędny. Przypomnijmy, że niedawno gwiazda chwaliła się długimi wycieczkami z najmłodszym synem, które mają trwać nawet kilka godzin.

Kasia Tusk pokazała kawałek twarzy młodszej córeczki. "Mój pączek". Jaka ona urocza!