Protokół rodziny królewskiej jest bardzo rygorystyczny. Poza domem, podczas oficjalnych uroczystości, książęca para nie powinna okazywać sobie zbyt dużo czułości. Czasami jednak monarchowie zapominają się. Tak się stało chociażby podczas jednego ze świątecznych spotkań, gdy książę William próbował przytulić żonę. Księżna Kate nie chciała na to pozwolić.

Książę William próbował przytulić księżną Kate na oficjalnym spotkaniu

Życie rodziny królewskiej wydaje się być projekcją idealnego marzenia. Jednak wielu z nas zapomina, że członkowie monarchii cieszą się nie tylko przywilejami, ale również ogromnymi obowiązkami. Ciąży na nich olbrzymia presja, każdy ich ruch czy gest jest śledzony przez media i szeroko komentowany. Księcia Karola nie zobaczymy okazującego czułość księżnej Camilli. Zdecydowanie odradza tego królewski protokół.

Do niezręcznej sytuacji doszło w 2019 roku, w trakcie świątecznego spotkania w popularnym programie kulinarnym. Gośćmi specjalnymi odcinka byli książę William i księżna Kate. W pewnym momencie małżonek próbował czule objąć ukochaną. Ta jednak natychmiast odskoczyła przed dotykiem męża, a wszystko zarejestrowały kamery.

Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku. Jednak do dzisiaj dla wielu Brytyjczyków jest ono dowodem na profesjonalizm księżnej Kate. Pojawiły się jednak także głosy sugerujące, że żona Williama przesadziła i doprowadziła do niezwykle niezręcznej sytuacji. A wy co o tym myślicie?

