Za nami preselekcje do konkursu Eurowizji 2022. Już wiadomo, że to Krystian Ochman, zdecydowany faworyt, będzie reprezentował Polskę w Turynie. Jego występ zachwycił widzów, którzy wybrali go na zwycięzcę. Tego samego niestety nie można powiedzieć o Lidii Kopani, która zajęła ostatnie, 10. miejsce. Jej wykonanie było bardzo nieudane. Artystka fałszowała, a także nie znała tekstu.

Lidia Kopania zaliczyła nieudany występ podczas preselekcji. Tekstu uczyła się w garderobie

Jak podaje Jastrząb Post, osoba, która przebywała w garderobie z piosenkarką i była odpowiedzialna za jej wygląd, zdradziła, jak wyglądały ostatnie minuty Kopani przed występem. Artystka ponoć w czasie ostatnich przymiarek, na chwilę przed wyjściem na scenę, uczyła się z telefonu tekstu piosenki.

Prawda jest taka, że nie znała tekstu. Uczyła się go dopiero w garderobie, pomiędzy przymiarkami, na chwilę przed występem. Z jednej strony wkładała swoją piękną, szytą na Eurowizję sukienkę od Piotra Ciepała, z drugiej trzymała w ręce telefon z tekstem, próbując powtarzać zwrotki.

Osoba z produkcji konkursu dodała także, jak wyglądały jej próby.

Prosiła stylistów, by sprawdzali, czy dobrze zapamiętała słowa. Szło jej kiepsko. Już na próbie widać było niedociągnięcia.

Lidia Kopania zadowolona ze swojego występu. Broni ją Ida Nowakowska

Lidia Kopania zaśpiewała piosenkę "Why does it hurt", którą napisały pochodzące ze Szwecji Ylva i Linda. Chociaż sam utwór nie jest zły, to samo wykonanie okazało się katastrofą. Do tego stopnia, że kobiety całkowicie odcięły się od występu artystki. Sama Kopania w rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że jest zadowolona ze swojego występu i podkreśliła, że nie zapomniała tekstu.

Miał być taki. Chciałam w inny sposób zinterpretować ten utwór. I wydaje mi się, że mi się to udało. Zrealizowałam to, co chciałam zrealizować. Nie zapomniałam tekstu i z największą przyjemnością wkrótce wykonam ten utwór a capella. Po prostu chciałam go zinterpretować w inny sposób.

Próby bronienia występu polskiej piosenkarki podjęła także prowadząca konkursu, Ida Nowakowska. W rozmowie tłumaczyła, że Kopani na próbach szło świetnie.

Mieliśmy kilka prób, więc miałam okazję słuchać każdego z reprezentantów na próbach i muszę powiedzieć, że Lidia była fantastyczna na próbach. Głos jak dzwon, świetna technika, wielka siła. Myślę, że to nie odejmuje jej talentowi, który jest naprawdę świetny.

A wy, co sądzicie o występie piosenkarki?