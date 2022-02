Więcej informacji na temat Eurowizji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Lidia Kopania podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2022 zaśpiewała piosenkę "Why Does it Hurt", autorstwa szwedzkich kompozytorek - Ylvy i Lindy Persson. Z pewnością ten występ przejdzie do historii nie tylko za sprawą tragicznego popisu wokalnego piosenkarki, ale i publicznego konfliktu z autorkami utworu. Te wcześniej zauważyły, że Kopania "zmarnowała dobrą piosenkę", ale przede wszystkim zaśpiewała ją w zupełnie inny sposób, niż na nagraniach, jakie może posłuchać w sieci. Wyznały, że źle zaśpiewała, bo wiedziała, że zwycięży Krystian Ochman, który wykonał utwór "River".

Eurowizja 2022. Autorki piosenki Lidii Kopani twierdzą, że ta celowo zepsuła występ: Wiedziała, kto jest zwycięzcą

Lidia Kopania już zdążyła odnieść się do zarzutów internautów i przyznała, że jej występ "właśnie taki miał być". Stwierdziła, że nie zapomniała tekstu i zrealizowała, to co zamierzała. Wyraziła również radość, że zajęła dziesiąte miejsce. Innego zdania są natomiast autorki tekstu, który wokalistka odśpiewała. Zauważyły, że jej występ nie miał nic wspólnego z melodią i tekstem, który napisały. Zarzuciły jej nieprofesjonalne podejście i przyznały, że zrobiła to celowo, nie podając jednak szczegółów. Po jej komentarzu nie miały zamiaru trzymać ich dla siebie.

Pod postem nie zabrakło negatywnych opinii od wściekłych internautów. Kompozytorki utworu "Why Does it Hurt" chętnie udzielały się w komentarzach. W odpowiedzi do fana, który zastanawiał się nad powodami nieprofesjonalnego zachowania Kopanii na scenie ujawniły, że ta była w posiadaniu informacji, kto wygra preselekcje. Polska wokalistka miała o tym wiedzieć, jeszcze zanim podano do wiadomości publicznej oficjalny komunikat i z tego powodu postanowiła "inaczej zinterpretować utwór".

Teraz dowiedziałyśmy się od artystki, że wiedziała, kto jest zwycięzcą i zrobiła to celowo - napisały autorki utworu.

Konflikt pomiędzy Lidią Kopanią, a szwedzkimi autorkami utworu przybiera na sile. Nieudany wokal piosenkarki już został ogłoszony jako "legendarna wtopa na scenie". To zdaje się jednak nie przeszkadzać samej artystce.

Nieudany występ Lidii Kopanii możecie obejrzeć poniżej.