Edyta Pazura pokazała uroczy kąt w domu na Mazurach. Stary kominek dodaje klimatu

Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień mieszkają w swojej podwarszawskiej posiadłości. Nie jest to jednak ich jedyna nieruchomość. Żona aktora już jakiś czas temu zdecydowała się wyremontować rodziny dom na Mazurach, który można dziś wynająć na jednej ze stron z noclegami. W ostatnim czasie na Instagramie marki Pazury pojawiło się zdjęcie z uroczego wnętrza. Trzeba przyznać, że wyróżnia się oryginalnym wystrojem.

Edyta Pazura pokazała dom na Mazurach

Na Instagramie pojawiło się zdjęcie wykonane w środku domu, najprawdopodobniej w salonie. Widzimy na nim kominek, a nad nim liczne ozdoby w kształcie domków oraz duże lustro. Na ścianie zawieszony jest obraz, stylowy zegar i zasuszone rośliny. To już nie pierwszy raz, kiedy wnętrza Pazury zachwycają kreatywnością i wyobraźnią. Warto przypomnieć sobie zdjęcia żyrandolu w kształcie imbryków, który znajduje się w kuchni małżeństwa.

Aby spędzić noc w sezonie w domu Pazurów, trzeba przygotować nawet prawie trzy tysiące złotych. Ogłoszenie wynajmu można znaleźć na popularnych stronach z noclegami. Co ciekawe, Pazura w przeszłości nie pałała do tego miejsca entuzjazmem. Dopiero jak urządziła je po swojemu, to zaczęła się z nią "zaprzyjaźniać":

Kiedy byłam młoda, nie znosiłam tego miejsca. Nosiło mnie i nie mogłam usiedzieć ani na chwilę. Coś strasznego. A teraz, jak jestem trochę starsza, to kocham tu przyjeżdżać i jak tylko mogę, wracam tu i pracuję. Zrobiłam tę chatkę po swojemu. Totalny remont. Wywróciłam ją do góry nogami i po prostu ją uwielbiam - powiedziała Pazura.

Podoba wam się taki wystrój?