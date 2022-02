Natalia Szroeder na rajskich wakacjach z mamą. Pani Joanna to piękna kobieta. Ale są podobne!

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Natalia Szroeder należy do grona gwiazd, które często podkreślają swoją bliską relację z rodzicami, zarówno w mediach, jak i twórczości. Niedawno opublikowała na Instagramie wideo z dzieciństwa nakręcone przez jej tatę, w którym śpiewa razem z mamą. Z ostatnich zdjęć piosenkarki możemy zaś wywnioskować, że wybrała się na odpoczynek do cieplejszych rejonów. W podróży towarzyszy jej mama.

Zobacz wideo Natalia Szroeder pokazała nagranie z dzieciństwa

Natalia Szroeder na zdjęciach z rajskich wakacji z mamą

Na fotografiach udostępnionych przez mamę Natalii, obie kobiety pozują na pustyni i z palmami w tle. Trudno zaprzeczyć, że są do siebie łudząco podobne. Aby zobaczyć zdjęcia, wejdźcie w naszą galerię na górze strony .

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy mamę Natalii Szroeder, panią Joannę. Internauci już w przeszłości zachwycali się kobietami, zauważając, że są do siebie bardzo podobne. Piosenkarka na początku 2021 roku z okazji urodzin mamy wrzuciła do sieci jej zdjęcie, na którym trzyma na kolanach pieska.

Natalia Szroeder podbija polski show-biznes od 2016 roku, kiedy to wydała swój debiutancki album "Nadinterpretacje". W 2017 roku wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", którego siódmą, polsatowską edycję zwyciężyła. Pojawiła się także w show "Twoja twarz brzmi znajomo", a później prowadziła muzyczne talent show "The Four Bitwa o sławę". Jej nazwisko pojawia się w mediach także w kontekście relacji z raperem Quebonafide.

