Za nami Polskie preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022. Zwycięzcą okazał się Krystian Ochman. Jego piosenka "River" zachwyciła jurorów i widzów. Na przeciwległym biegunie znalazł się występ Lidii Kopani. Piosenkarka wypadła tragicznie. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

Krystian Ochman zwycięzcą preselekcji Eurowizji

Internauci nie ukrywali, że ich faworytem był właśnie Krystian Ochman.

Cudownie, Krystian Ochman będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Najlepszy wybór. Kibicowałem mu.

Krystian Ochman, jak ja Cię uwielbiam. Brakuje mi słów ze szczęścia.

Krystian daje nadzieję na to, że wygramy, albo przynajmniej zajmiemy wysokie miejsce.

Lida Kopania najsłabsza w konkursie. Dostało się też Rafałowi Brzozowskiemu

Lidia Kopania wystąpiła z piosenką "Why does it hurt". Chociaż sam utwór nie jest zły i ma wiernych fanów, to samo wykonanie okazało się katastrofą. Artystka startowała już kiedyś w polskich preselekcjach i to z ogromnym powodzeniem. W 2009 roku je wygrała i pojechała reprezentować nasz kraj do Moskwy. W tym roku jej występ był nieporównywalnie słabszy. Mało tego, widzowie są zgodni, że wypadła najgorzej ze wszystkich uczestników. Na Twitterze pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod jej adresem.

Lidia Kopania wie, że zawaliła. Rozbiegany wzrok, przybita mina, jakby chciała zejść z tej sceny. Fałsz za fałszem, smutny widok.

Czy ktoś właśnie oglądał polskie preselekcje do Eurowizji i potrafi mi wytłumaczyć, co Lidia Kopania zrobiła z własną piosenką? Czemu tak nerwowo się rozglądała? Wyglądała, jakby to był jej pierwszy występ na scenie, bez prób.

Podobno Lidia Kopania celowo źle zaśpiewała swój utwór w ramach protestu przeciwko TVP.

Lidia Kopania - chyba jeden z najgorszych występów ever.

Internauci byli też zniesmaczeni "promocją" Rafała Brzozowskiego przez TVP. Prezenter nie tylko poprowadził preselekcje, ale także kilka razy wystąpił na scenie. Realizatorzy przypomnieli również jego występ na Eurowizji 2021, jednak nie dodali, że okazał się kompletną klapą.

Preselekcje zamieniły się w laurkę dla Rafała. 2 mld na TVP, a wrażenia, jak na odpuście.

Oglądając ten program, odniosłem wrażenie, że Rafał Brzozowski był najwybitniejszym uczestnikiem konkursu.

Więcej samokrytyki i pokory, Rafałku - pisali.

Wygrana preselekcji to dopiero dla Krystiana Ochmana pierwszy etap w konkursie Eurowizji. Wokalista zaprezentuje się turyńskiej publiczności 12 maja podczas drugiego półfinału i będzie walczył z reprezentantami innych państw o wejście do wielkiego finału. Trzymamy za niego kciuki!

