Witold Paszt zmarł w nocy z 18 na 19 lutego. Legendarny lider grupy VOX zmagał się z problemami zdrowotnymi, z którymi zetknął się od momentu zakażenia COVID-19. Był trenerem w "The Voice Senior". Widzom dał się poznać, jako ciepły, bardzo sympatyczny człowiek. Dzisiaj w trakcie preselekcji do Eurowizji, Telewizja Polska oddała hołd zmarłemu artyście.

Witold Paszt nie żyje. Piaseczny, Brzozowski i Gąsowski żegnają artystę

Hołd dla Witolda Paszta podczas preselekcji do Eurowizji

Witold Paszt nie pojawił się w finale trzeciej edycji "The Voice Senior". Poinformował wtedy fanów, że musi dojść do siebie po ciężkiej chorobie. Od tego momentu widzowie podejrzewali, że sytuacja zdrowotna wokalisty musi być naprawdę trudna. Tym bardziej że w finale faworytem był członek jego drużyny, Krzysztof Prusik. Śmierć lidera kultowej grupy VOX przybiła jego fanów oraz środowisko artystyczne. W pięknych słowach pożegnał przyjaciela, chociażby Piotr Gąsowski. Teraz hołd zmarłemu artyście został oddany podczas preselekcji do Eurowizji. Konkurs zaczął się od pojawienia się na scenie Rafała Brzozowskiego, który wygłosił emocjonalne przemówienie.

Odszedł od nas wielki artysta i wspaniały człowiek, Witold Paszt. Ostatni publiczny występ Witolda został zarejestrowany podczas produkcji "The Voice Senior". Był to bez wątpienia wybitny artysta, legenda polskiej muzyki, założyciel i lider zespołu VOX. Wspaniały człowiek o wielkim sercu, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy i dobrej rady. Witek pochodził z bliskiego mi Zamościa, a chłopaki z Lubelszczyzny zawsze trzymają się razem. (...) Wszyscy jesteśmy poruszeni, tęsknimy i możesz być pewny Witku, że twój duch, twoja energia i twórczość nigdy nie zostanie zapomniana.

Następnie Rafał Brzozowski zapowiedział występ Krzysztofa Prusika. Mężczyzna jest zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Senior" i był w drużynie zmarłego artysty. Zaśpiewał piosenkę o wymownym tytule "Dopóki jesteś".

