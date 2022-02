Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Love Island. Wyspa miłości" od początku cieszy się dużą popularnością. Do tej pory oglądaliśmy już cztery edycje programu. Od drugiej odsłony towarzyszy nam głos tego samego lektora. Do tej pory widzowie nie mieli pojęcia, jak on wygląda. Teraz producenci programu postanowili zdradzić tajemnicę i pokazać właściciela skrywanego głosu.

"Love Island. Wyspa miłości". Poznaliśmy lektora programu

Prowadzącą telewizyjne show jest niezmiennie Karolina Gilon. Wiadomo też, że nie zmieni się lektor programu. Do tej pory widzowie znali go tylko za sprawą głosu. Producenci nie chcieli zdradzić jego wyglądu. Jednak od dłuższego czasu Polsat był zasypywany prośbami, by pokazać go światu. W sobotę stacja w końcu się na to zdecydowała. Na Instagramie zamieściła krótki filmik, na którym tajemniczy lektor został przedstawiony. Na nagraniu widzimy Karolinę Gilon, której powierzono zdradzenie tajemnicy.

Moi drodzy, teraz pokażę wam uczestnika "Love Island". Takiego, który jest, jak boomerang i wraca do nas, co sezon.

Karolina Gilon instagram.com/ loveislandwyspamilosci

Po tych słowach Karolina odwróciła krzesło z tajemniczym lektorem. Widzom pokazał się Maciej Kasprzyk, który powiedział parę słów do kamery.

Żaden ze mnie uczestnik. Jestem lektorem i będę komentował już piątą edycję programu.

Maciej Kasprzyk instagram.com/ loveislandwyspamilosci

Maciej Kasprzyk nie jest postacią anonimową. To DJ występujący pod pseudonimem Mr.Lex. Na co dzień pracuje w klubach i Polskim Radiu. W radiowej czwórce mężczyzna prowadzi audycję "Pora Lexa".

