Bądź na bieżąco. Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Królowa Letizia znana jest ze swojego eleganckiego stylu i wyczucia mody. 18 lutego podczas spotkania z okazji 150. rocznicy objęcia patronatu nad Sierotami Wojskowymi, królowa zdecydowała się na stylizację w granatowym kolorze.

Zobacz wideo Księżna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechuKsiężna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechu

Królowa Letizia wie co jest modne. Te spodnie zachwycają

Żona króla Hiszpanii to zdecydowanie najlepiej ubrana członkini rodziny królewskiej. Oczywiście nawet najlepszym czasem zdarza się, pokazać w nieudanej stylizacji, lecz pomijając tę drobną wpadkę, królowa zachwyca swoim wyglądem za każdym razem. Czy tak też było tym razem?

Królowa Letizia oddała hołd teściowej. Ta stylizacja robi wrażenie

Królowa zdecydowała się na granatowy total look, z małym twistem w postaci kolorowych frędzli. Letizia miała na sobie płaszcz z kolekcji jesień-zima 2015 Caroliny Herrery. Dół wierzchniego odzienia ozdobione jest kolorowymi frędzlami, które wyglądają jak spódniczka. Do tego monarchini dobrała bardzo modne w tym sezonie skórzane legginsy, oczywiście w granatowym kolorze. Warto dodać, spodnie można kupić w hiszpańskiej sieciówce Uterqüe. Królowa Letizia zdecydowała się na dodatki w postaci skórzanej kopertówki Caroliny Herrery, granatowych szpilek hiszpańskiej marki Magrit oraz złote kolczyki koła. Stylizacja jest poprawna, lecz nie jesteśmy pewni czy wybór tego płaszcz był trafny. Za to skórzane spodnie to strzał w dziesiątkę!

Królowa Letizia Fot. East news

Co myślicie o najnowszej stylizacji królowej Letizi? Przypadła wam do gustu? Z pewnością godne pochwały jest to, że monarchini wybiera rodzime marki.