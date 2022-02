Bądź na bieżąco. Więcej o konkursie Eurowizji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Polska bierze udział w konkursie Eurowizji od 1994 roku. W tym roku przedstawiciel, który zaprezentuje się we włoskim Turynie, zostanie wyłowiony podczas publicznej preselekcji. Szansę mają m.in. Daria Marx, Lidia Kopania, Krystian Ochman, Unmute, Siostry Szlachta i Ania Byrcyn. Zwycięzca zostanie wyłowiony dzięki podsumowaniu głosowania widzów i jury. Pamiętacie, kto prawie dostał się na Eurowizję w minionych latach?

Albert Cerný "Lucy" - Eurowizja 2020

Choć do konkursu nie doszło z powodu pandemii koronawirusa, preselekcje w postaci konkursu w "Szansie na sukces" wyłoniły zwycięzcę. Reprezentantką Polski miała zostać Alicja Szemplińska z utworem "Empires". Drugie miejsce zajął czeski piosenkarz Albert Cerný z piosenką "Lucy". Udział czeskiego piosenkarza w preselekcji wzbudził kontrowersje, ponieważ regulamin konkursu zabraniał wyboru reprezentanta obcokrajowca.

Happy Prince "Don’t let go" - Eurowizja 2018

W 2018 roku Polskę reprezentował duet Gromee i Lukas Meijer z hitem "Light me up", który stał się radiowym przebojem. Niestety podczas występu w konkursie nie zakwalifikowali się do finału. Drugie miejsce w preselekcji zajął Happy Prince, muzyczny duet Jakuba Prachowskiego i Tomasza Stawarza. Ich piosenka "Don't let go" zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu jury i czwarte od widowni. Niestety to nie wystarczyło.

Rafał Brzozowski "Sky over Europe" - Eurowizja 2017

Do dwóch razy sztuka dla Rafała Brzozowskiego. W 2017 roku przegrał eliminacje z Kasią Moś, która śpiewała utwór "Flashlight". Piosenkarz wystąpił wtedy z piosenką "Sky over Europe" i nie mógł pogodzić się z porażką. W mediach głośno krytykował wybór widzów i jury i zapowiedział, że już nigdy nie wystąpi w eliminacjach do konkursu piosenki. Los jednak sam się do niego uśmiechnął. Został powołany na reprezentanta przez komisje ekspertów TVP. Ze swoją piosenką "The Ride" nie zaszedł jednak daleko.

Margaret "Cool me down" - Eurowizja 2016

Piosenkarka w preselekcji przegrała z Michałem Szpakiem, który zaprezentował utwór "Color of Your Life". Spotkało się to z wielkim oburzeniem ze strony widzów. Sądzono, że Margaret nie tylko zajmie pierwsze miejsce w preselekcji, ale także wygra konkurs Eurowizji.

Marco Bocchino i Aleksandra Szwed "All my life" - Eurowizja 2009

Lidia Kopania dzięki głosom widzów i jury była reprezentantką Polski w 2009 roku z utworem "I Don’t Wanna Leave". Drugie miejsce należało do duetu: Marco Bocchino i Ola Szwed. Aktorka, jeszcze wtedy uczennica ostatniej klasy szkoły średniej, nie załamała się przegraną, ponieważ w czasie, kiedy trwał konkurs, ona zdawała egzamin dojrzałości.

Natasza Urbańska "Blow over" - Eurowizja 2008

Wybory kandydata do Eurowizji w 2008 roku z pewnością przejdą do historii. Pierwsze miejsce zajęła wtedy Isis Gee z piosenką "For Life". Natasza Urbańska, która wystąpiła z utworem "Blow over" nie mogła pogodzić się z porażką. W trakcie głosowania krzyknęła do mikrofonu "dość obcych", co bezpośrednio odnosiło się do amerykańskiego pochodzenia Isis Gee, a po ogłoszeniu wyników pokazała język w stronę publiczności.

Kasia Cerekwicka "Na kolana" - Eurowizja 2006

Chyba każdy pamięta ten niekwestionowany hit piosenkarki. Niestety nie zapewnił on zwycięstwa Cerekwickiej w preselekcji do Eurowizji. Została pokonana przez zespół Ich Troje, który drugi raz w swojej karierze wygrał eliminacje.

Wilki "Here I Am" - Eurowizja 2003

W 2003 roku odbyły się pierwsze publiczne eliminacje do konkursu Eurowizji. Widzowie na swojego reprezentanta wybrali Ich Troje z piosenką "Keine Grenzen". Drugie miejsce zajął zespół Wilki z utworem "Here I Am".

