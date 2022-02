Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Witold Paszt zmarł w nocy z 18 na 19 lutego. Muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, które pojawiły się po zakażeniu wirusem COVID-19. Lider legendarnej grupy VOX w ostatnim czasie na nowo zagościł w sercach wielu Polaków. Wszystko za sprawą programu "The Voice Senior", w którym był trenerem. Według doniesień portalu Pomponik, TVP planowało zorganizować jubileuszowy koncert zespołu VOX. Telewizja publiczna zastanawia się teraz, jak pożegnać artystę.

Witold Paszt nie żyje. Miał 68 lat

TVP zastanawia się, jak pożegnać Witolda Paszta

O problemach zdrowotnych Witolda Paszta było wiadomo już od jakiegoś czasu. 5 lutego mężczyzna nie pojawił się w finale "The Voice Senior". Od tego momentu było wiadomo, że jego stan zdrowia jest bardzo ciężki. W sobotę rodzina poinformowała o śmierci muzyka. Piosenkarz był bardzo dobrze odbierany przez widzów popularnego talent-show. Dał się poznać, jako sympatyczny, ciepły człowiek. Pomponik dotarł do informacji, z których wynika, że TVP planowało zorganizować wielki, jubileuszowy koncert zespołu VOX. Śmierć artysty siłą rzeczy pokrzyżowała te plany, jednak osoba związana ze stacją podała portalowi informację, że Telewizja Polska planuje godnie pożegnać wybitnego wokalistę.

TVP pożegna Pana Witka godnie i z ogromnym szacunkiem, ale za wcześniej by mówić o szczegółach.

Pomponik podaje, że szczegóły dotyczące pożegnania wybitnego artysty zostaną przekazane opinii publicznej w ciągu najbliższych dni. Warto tutaj dodać, że na piękny gest zdecydował się Krzysztof Prusik. Mężczyzna jest zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Senior" i był w drużynie zmarłego artysty. Dzisiaj odda mu hołd podczas preselekcji do Eurowizji 2022. Zaśpiewa utwór "Dopóki jesteś". Dzięki tej piosence trafił do drużyny Witolda Paszta.

