Maja Hyży stała się rozpoznawalna, kiedy razem z mężem wystąpiła w programie X-Factor. Parę połączyła miłość do muzyki. Poznali się w Poznaniu, gdzie chodzili do tego samego baru karaoke. Oboje mieli niezwykły talent wokalny i udało im się dostać do programu TVN. Jednak ich małżeństwo po nagrywaniu talent-show się rozpadło. Mówiło się, że para nie zniosła rywalizacji. Maja i Grzegorz Hyży mają razem dwóch synów - Wiktora i Alexandra. Ze względu na dzieci wciąż utrzymują kontakt, ale jak twierdzi artystka, jej relacje z byłym mężem są raczej chłodne.

Maja Hyży unika osobistych tematów w rozmowach z byłym mężem

Po rozwodzie Maja i Grzegorz na nowo ułożyli sobie życie. Wokalista znalazł miłość u boku Agnieszki Hyży, z którą wziął ślub. Niedługo po tym na świat przyszło ich dziecko.

Maja zaczęła spotykać się z Konradem, który wcześniej był po prostu jej sąsiadem. Dwa lata temu na świat przyszła ich córka, a teraz Maja jest w kolejnej ciąży. Można by pomyśleć, że wszyscy razem tworzą rozbudowaną rodzinę patchworkową, ale Maja nie najlepiej ocenia swoje relacje z byłym mężem.

My nie rozmawiamy na prywatne nasze tematy czy zawodowe. Rozmawiamy tylko i wyłącznie na tematy naszych dzieci. Na tym się skupiamy tylko i wyłącznie - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.pl.

Wokalistka nie miała nawet okazji poznać dziecka Grzegorza i Agnieszki. Nie widziała nawet zdjęć chłopca, bo nie śledzi Grzegorza w mediach społecznościowych.

Nie wiem, czy jego zdjęcia były pokazywane na ich social mediach, bo nie obserwuję, więc nie wiem. Nie jestem na bieżąco.

Z byłym mężem relacja nie jest najlepsza, dlatego Maja stara się skupić ludziach, którzy lepiej na nią oddziałują.

Jest jak jest. Ja nie będę wchodzić w te tematy, mamy dużo ludzi uśmiechniętych.

Wokalistka stara się otaczać osobami emanującymi pozytywną energią.