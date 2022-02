Więcej informacji o stylizacjach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Lewandowska na co dzień wybiera sportowe zestawy, jednak w dni, w które ma coś do załatwienia, stawia na bardziej formalny wygląd. Wiadomo, że trenerka chętnie łączy ubrania od najlepszych projektantów z tymi, które można dostać w sieciówkach. Ku zadowoleniu fanów na Instagramie zaprezentowała nową stylizację - spodnie bardzo rzucają się w oczy!

Anna Lewandowska w stylizacji idealnej do biura

Anna Lewandowska może sobie pozwolić na ubrania od światowej sławy projektantów, które kosztują fortunę. Żona Roberta Lewandowskiego z powodzeniem prowadzi kilka intratnych biznesów. W jej garderobie nie brakuje cennych i piekielnie drogich perełek, jak najbardziej pożądanej torebki na świecie z domu mody Hermes czy skarpetek wartych około 500 złotych.

Tym razem Ania zaprezentowała się fanom w stylizacji idealnej do biura. Prosty sweter w czarnym kolorze zestawiła z eleganckimi spodniami w kant. Dół stylizacji zdecydowanie przyciąga uwagę za sprawą elektryzującego koloru. Do całości "Lewa" dobrała koszmarne, brązowe buty, które wyglądają jak z innej epoki. Nie jest tajemnicą, że trenerka, tak ja każda kobieta, kocha buty i ma w swojej szafie pokaźną kolekcję. Model, w którym się teraz pokazała, z pewnością nie jest najtańszy. O gustach się nie dyskutuje, ale buty gwiazdy nie należą do najbardziej urokliwych.

Tyle brandów, jeden cel! Zmieniać nawyki Polaków na zdrowsze - napisała trenerka.

Internauci uważnie analizują stylizacje trenerki, która lubi bawić się modą. Jej najnowszy zestaw oczarował fanów, zwłaszcza spodnie.

Piękna.

Cudownie wyglądasz.

Mega spodnie - pisali zachwyceni fani.

Jak wam się podoba Anna Lewandowska w bardziej formalnym wydaniu?