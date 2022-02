Sandra Kubicka zapytana o swoich eks i byłe dziewczyny partnera. Oj, grubo!

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Sandra Kubicka jest obecnie w związku z Baronem. Para darzy się głębokim uczuciem, co łatwo dostrzec w mediach społecznościowych. W piątek została zapytana przez jednego z internautów o stosunek do jego byłych partnerek. Modelka wypowiedziała się też wprost na temat swoich eks.

Zobacz wideo Sandra Kubicka lubi podglądać, co u byłych?

Sandra Kubicka idzie na wojnę z rolnikami. "Zazwyczaj je topią"

Sandra Kubicka dobitnie mówi, co myśli o relacjach z byłymi partnerami

Baron to nie pierwszy partner Kubickiej, o którym media szeroko się rozpisywały. Wcześniej gwiazda była związana z francuskim DJ Cedriciem Gervaisem. Po rozstaniu z muzykiem zaczęła spotykać się z brazylijskim biznesmenem Kaio Alvesem. Baron był kojarzony za to z Blanką Lipińską czy Julią Wieniawą. Jednak te związki to już dla modelki tylko przeszłość. Teraz za sprawą popularnej na Instagramie gry prawda/fałsz powiedziała, jaki ma stosunek do byłych partnerek swojego wybranka.

Mogłabyś się przyjaźnić z eks twojego faceta?

Kubicka zaznaczyła odpowiedź fałsz. Wytłumaczyła swoją decyzję.

Mogę ją tolerować, jeśli mają razem dziecko, ale jeśli nie mają, to nie widzę, jak to ma zdrowo wpłynąć na związek. Mało jest ludzi na świecie do zawierania przyjaźni, żeby trzeba było wybierać akurat eks?

Następne pytanie dotyczyło poprzednich partnerów Sandry.

Mogłabyś wrócić do eks faceta?

Gwiazda dobitnie zaprzeczyła.

Jak wyrzucam śmieci, nie idę sprawdzać potem, jak się czują.

Sandra Kubicka tą odpowiedzią w pewien sposób obraziła swoich byłych partnerów. A wy, jakie macie zdanie na ten temat?

Siwiec weszła z córką na wieżę. Modelka odpowiada na komentarze wściekłych internautów