Ewa Kopczyńska od 1992 roku związana jest z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w aktorstwie. Dwa lata temu media obiegła druzgocąca informacja. Okazało się, że Kopczyńska zapadła w śpiączkę. Długo nie było z nią kontaktu. Nie mogła się ruszać i mówić. W dalszym ciągu ma sparaliżowaną połowę ciała. Z tego względu ruszyła zbiórka, która ma pomóc w zapewnieniu aktorce jak najlepszej opieki medycznej.

Ewa Kopczyńska wymaga kosztownego leczenia. Artyści apelują o pomoc

Ewa Kopczyńska od roku walczy o powrót do zdrowia. Po wybudzeniu się ze śpiączki jej rokowania nie były najlepsze, ale aktorka pokazała, że ma wolę walki. Na stronie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Chorzowie pojawiły się nowe informacje na temat jej stanu zdrowia. Aktorka oddycha już samodzielnie i może mówić. W dalszym ciągu jednak ma niedowład lewej strony ciała. Koledzy i koleżanki Ewy uruchomili zbiórkę, która ma pomóc w zebraniu funduszy na kosztowną rehabilitację.

Nasza koleżanka, wspaniała aktorka, Ewa Kopczyńska zawodowo związana z Teatr Zagłębia w Sosnowcu potrzebuje wsparcia w kosztownej rehabilitacji. (...) Dzięki rehabilitacji pani Ewa wybudziła się ze śpiączki, oddycha samodzielnie, mówi. Jest z nią kontakt. Nadal jednak potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego leczenia, ma porażoną lewą stronę ciała - czytamy.

By aktorka mogła wrócić do pełni sił, potrzeba aż 250 tys. złotych. Cała suma zostanie przeznaczona na leczenie artystki. Znajomi Kopczyńskiej bardzo ją wspierają w powrocie do zdrowia. To nie pierwszy raz, gdy postanowili jej pomóc. Pierwsza zbiórka powstała rok temu, gdy aktorka była w ciężkim stanie. Teraz celem jest uzbieranie kwoty, która umożliwi Kopczyńskiej rok leczenia w prywatnej placówce, gdzie jakość usług jest na najwyższym poziomie.

Zbiórka zostanie przeprowadzona 19 lutego przed oraz po spektaklu "Piąta strona świata", we foyer teatru im. Stanisława Wyspiańskiego. Do zbiórki można dołączyć również online, na stronie Pomagam.pl.