Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Czegoś takiego z pewnością nie spodziewali się widzowie porannego programu nadawanego w stacji NTV. Dziennikarka biorąca udział w dyskusji na żywo, nagle zaczęła się dziwnie zachowywać. Kobieta mamrotała, a jej wzrok uciekał. Po chwili osunęła się z krzesła - wtedy do akcji wkroczył obecny w studio polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Sepp Müller.

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Zobacz wideo Wypadek za kulisami „TzG"? Izabela Janachowska miała szczęście! „Miałam osiem sekund"

Dziennikarka straciła przytomność na wizji

Na szczęście nie doszło do tragedii. Natychmiastowa reakcja ze strony zaproszonego do studia gościa uchroniła kobietę przed upadkiem na podłogę. W momencie, gdy doszło do przykrego incydentu, kamery szybko skupiły się na prowadzącym, który przerwał program.

O dalszym losie kobiety widzowie dowiedzieli się dopiero po kilkunastu godzinach, gdy sama zainteresowana opublikowała wpis na Twitterze. Clara Pfeffer poinformowała, że czuje się już znacznie lepiej, a jej gorsze samopoczucie spowodowane było tym, że przed pracą nie zjadła śniadania.

Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia! Teraz czuję się znacznie lepiej i na razie mam zamiar skupić się na powrocie do formy. A w przyszłości jeść porządne śniadanie przed wczesnym startem - napisała Clara Pfeffer.

Przy okazji prezenterka podziękowała obecnym w studiu realizatorom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Kilka ciepłych słów skierowała również w stronę polityka, który natychmiastowo zareagował na niecodzienne zdarzenie.

Specjalne podziękowania również dla @mueller_sepp, naprawdę zareagowałeś świetnie!

Clara Pfeffer ma 33 lata i mieszka w Kolonii. Prezenterka doskonale zna się na sprawach dotyczących klimatu i to właśnie tymi tematami zajmuje się najczęściej. Oprócz tego pracuje jako reporterka działu biznesowego RTL News.

Wściekła Rosjanka po ogłoszeniu wyników zrobiła coś wulgarnego. Jej zachowanie SZOKUJE