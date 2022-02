Monika Olejnik zażartowała z gościa. Przed kamerami. "No to wychodzimy?"

Więcej o Monice Olejnik przeczytasz na stronie Gazeta.pl

"Kropka nad i" to polski program publicystyczny, który od lat cieszy się sporą oglądalnością. W ostatnim odcinku Monika Olejnik zaprosiła do studia TVN 24 Leszka Millera. Polityk w pewnym momencie został poproszony przez dziennikarkę, o wyrażenie opinii na temat sytuacji na Ukrainie. Następnie odniósł się do wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, który skrytykował rząd Donalda Tuska. Na kolejne pytanie polityk nie zareagował zbyt entuzjastycznie, w związku z tym dziennikarka postanowiła zainterweniować.

Monika Olejnik celnie komentuje słowa Leszka Millera

Gospodyni "Kropki nad i" postanowiła w pewnym momencie zadać pytanie na temat polityki partii rządzącej. Były premier odpowiedział:

O tym rządzie to mi się nawet mówić nie chce.

Dziennikarka nie poczuła się speszona jego słowami. Postanowiła od razu przekornie odpowiedzieć, pokazując przy okazji dziennikarski profesjonalizm:

No to wychodzimy?

Polityk postanowił kontynuować wypowiedź na temat rządów PiS. Stwierdził, że słowa Mariusza Błaszczaka nie powinny mieć w ogóle miejsca. Skrytykował także Mateusza Morawieckiego, podkreślając, że nawet jego koledzy z partii nie traktują go poważnie. Nie krył zdziwienia, że ktoś taki sprawuje tak ważną funkcję w rządzie.

Morawiecki jest teraz sprowadzony do roli takiego pociesznego kłamczuszka, marionetki. To jest jakiś dziwoląg, namiastka premiera - podsumował Leszek Miller.

Co myślicie o żarcie Moniki Olejnik? Zgadzacie się ze słowami Leszka Millera?

