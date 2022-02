Więcej o chorobach gwiazd przeczytasz Gazeta.pl

Agnieszka Litwin występuje w kabarecie Jurki, który rozśmiesza publiczność od ponad 20 lat. Niestety ostatnie dwa lata życia były dla niej wyjątkowo trudne. Musiała przystopować z projektami zawodowymi, ponieważ wykryto u niej guza piersi. Mimo że na jakiś czas jej stan się ustabilizował, to aktorka niedawno musiała znowu odwiedzić szpital i poddać się zabiegowi. W mediach społecznościowych opublikowała wzruszający post. Nawet w trudnych momentach życia aktorka nie traci optymizmu i pogody ducha.

Zobacz wideo Dominika Tajner szczerze o operacji piersi. Miała zmianę nowotworową

Agnieszka Litwin dodała zdjęcie po operacji. Nawet w trudnych się uśmiecha

Aktorka w październiku 2020 roku poinformowała obserwatorów, że wykryła u siebie guza piersi. Gwiazda poszła do szpitala i okazało się, że ma do czynienia ze zmianą złośliwą. Kobieta natychmiast poddała się leczeniu onkologicznemu i nie tracąc sił do walki z chorobą, namawiała innych do regularnych badań i sprawdzania swojego stanu zdrowia.

W styczniu 2022 roku kolejny raz trafiła do szpitala, gdzie została poddana zabiegowi. Mimo że operacja się udała, to gwiazda musiała później skorzystać z dalszej hospitalizacji:

Pozdrawiam z Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Jutro operacja i wracam powoli, jak tylko dojdę do siebie, gdzieś mnie tam wypatrzycie pewnie. Udanego wtorku, pierś do przodu, głowa do góry i dużo śmiechu. Nie dajcie się, trzymajcie się i badajcie się - napisała na Instagramie w tamtym czasie.

17 lutego 2022 roku podzieliła się z fanami zdjęciem po operacji. Widać na nim uśmiechniętą aktorkę. W opisie pod zdjęciem podziękowała za ciepłe słowa i wyrazy wsparcia. Napisała:

Dzień dobry, wszystko dobrze kochani, dziękuję wam wszystkim za wsparcie z całego serca.

Pod postem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia, do których i my się przyłączamy. Redakcja Plotka życzy aktorce kabaretowej szybkiego powrotu do zdrowia.

