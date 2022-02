Brooke Shields była pięknością lat 80. Dziś ma 56 lat i nadal zachwyca. Wybrała naturalność

Więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Brooke Shields przyszła na świat w bardzo znanej rodzinie. Jej ojciec, Francis Alexander Shields, był kierownikiem w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej Revlon, a matka Teri Shields, fotomodelką. Jej dziadek był znanym tenisistą i występował w filmach, a babcia urodziła się arystokratką. Nic dziwnego, że i jej los potoczył się tak, że stała się jedną z bardziej popularnych aktorek. A zadebiutowała w telewizji niezwykle wcześnie.

Zobacz wideo Brat Małgorzaty Rozenek pracuje w TVP. Co ona na to?

Brooke Shields kiedyś i dziś

Za sprawą matki już jako 11-miesięczne dziecko Brooke pojawiła się w reklamie mydła Ivory. Występowała też w reklamach pieluch, mleka, a później zabawek. W wieku dziewięciu lat miała poważniejsze zadanie i wówczas zagrała w pierwszym filmie telewizyjnym "Po upadku", a trzy lata później zadebiutowała na dużym ekranie rolą w filmie "Alicja, słodka Alicja".

Brooke Shields zaczęła wcześnie również pracę w branży mody. W wieku 14 lat pracowała dla magazynu "Vogue" i wówczas była najmłodszą modelką, która kiedykolwiek podjęła współpracę z pismem. Co ciekawe, już rok później wywołała skandal! Stało się to w momencie, kiedy reklamowała dżinsy od Calvina Kleina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na plakacie pozowała jedynie w spodniach.

Choć wiele nastolatek mogło zazdrościć jej kariery, to w życiu prywatnym nie było kolorowo. Jej matka zmagała się z alkoholizmem. Brooke miała z nią trudną relację, która stała się punktem wyjścia do autobiografii zatytułowanej "There Was a Little Girl". Aktorka jednak nie chciała wspominać wyłącznie o negatywnych sytuacjach związanych z matką. W książce przypomniała też dobre momenty, które razem przeżyły. O ich relacji było głośno w mediach. Zwłaszcza kiedy Teri Shields pozwoliła na to, by jej córka w wieku 12 lat zagrała rozbierane sceny w filmie "Pretty Baby".

Brooke jako nastolatka budziła tyle kontrowersji, że było o niej w mediach głośniej niż o starszych gwiazdach. W wieku 13 lat zaprzyjaźniła się ze starszym od siebie o sześć lat Michaelem Jacksonem. Po latach aktorka wyznała, że łączyły ich jedynie koleżeńskie relacje. Wspólnie spędzali czas na oglądaniu filmach czy na rozmowach. Ponoć legenda muzyki pop nawet radziła się młodszej koleżanki w sprawach sercowych!

Jak się później okazało, życie uczuciowe gwiazdy "Błękitnej laguny", serialu, który przyniósł jej chyba największą rozpoznawalność, było wyjątkowo bujne. Spotykała się z aktorem Scottem Baio, piosenkarzem Leifem Garrettem, Mattem Dillonem, Johnem Travoltą, Johnem Kennedym Jr. (który ponoć wpadł jej w oko kiedy oprowadzał ją po Uniwersytecie Brown), McGinleyem, Albertem II Grimaldi czy Deanem Caine. Mówi się, że jedną z jej miłości był także George Michael, z którym poznała ją matka. Ponoć Brooke spotkała się z nim kilka razy. On jednak wolał, by zostali jedynie przyjaciółmi. Z czasem głośno mówił o swojej orientacji.

Przyszedł czas na ślub. W 1997 roku Brooke Shields wyszła za mąż za tenisistę Andre Agassiego. Ich małżeństwo nie trwało długo, bo jedynie dwa lata. Drugim jej mężem został scenarzysta i producent Chris Henchy. Owocem ich miłości są dwie córki - Rowan Francis, która przyszła na świat w 2003 roku, czyli dwa lata po ślubie pary, a także Grier Hammond, która urodziła się w 2006 roku.

Brooke Shields nie daje o sobie zapomnieć. Dalej jest czynna zawodowo. Nawet w ubiegłym roku wyszedł film z jej udziałem - "Świąteczny zamek". Aktorka chętnie też pojawia się na branżowych imprezach. Ostatnio zagościła na pokazie Michaela Korsa. Jak dzisiaj wygląda? Jej najnowsze zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Brooke Shields jest piękną kobietą. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale są sytuacje, gdy wygląda PRZERAŻAJĄCO. Nawet w makijażu