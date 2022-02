Więcej o uczestnikach, którzy lata temu wzięli udział w programach telewizyjnych, znajdziecie na gazeta.pl.

Gdy osiem lat temu Rafał Szołtysik pojawił się na castingu do "Mam talent!", jego odwaga zrobiła wrażenie na widzach i jurorach. Gdy chłopiec zaczął występ, było jeszcze lepiej. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola byli poruszeni do tego stopnia, że na końcu podnieśli się z krzeseł i zaczęli klaskać. Udział w programie był jednak jedynie epizodem w życiu chłopca i dziś nie pojawia się w mediach. Rodzice zrobili wyjątek i wrzucili jego zdjęcie do sieci.

Tak zmienił się Rafał Szołtysik z "Mam talent!"

Trzylatek wyrecytował w "Mam Talent!" fragment inwokacji z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jego występ szybko stał się hitem w internecie. Rodzice zapewniali jednocześnie, że nie zmuszali Rafała do nauki nie najłatwiejszego tekstu, a talent do zapamiętywania odziedziczył po tacie.

Nikt go nie zmuszał. Czytamy mu przed spaniem takie książki. Ale talent ma po ojcu - mówiła kilka lat temu mama chłopca.

Rodzice chłopca szybko zareagowali na nagły wzrost popularności syna i założyli mu fanpage na Facebooku, który obecnie obserwuje ponad sześć tysięcy osób. Na zdjęciu widać, jak roześmiany Rafał świętuje dziesiąte urodziny. Naszym zdaniem wciąż nie można odmówić mu niewątpliwego uroku. Poznalibyście go?

