Ewa Kasprzyk i jej partner nękani anonimowymi telefonami. Ktoś posądza aktorkę o zdradę ukochanego

Więcej o problemach gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski mają za sobą bardzo trudne chwile. Para ostatnimi czasy jest nękana dziwnymi telefonami w środku nocy. Treść, którą można usłyszeć po drugiej stronie słuchawki, jest niepokojąca. Aktorka w najnowszym wywiadzie dla "Rewii" zdradziła, że jest przestraszona zaistniałą sytuacją. Niepokojące telefony dzwonią o przeróżnych porach, co tym bardziej zwiększa strach.

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk wystraszyła znanego aktora

Tak zmieniła się twarz Kris Jenner na przestrzeni lat

Ewa Kasprzyk i jej partner są zasypywani niepokojącymi telefonami

Gwiazda w 2019 roku po 36-latach małżeństwa z Jerzym Bernatowiczem, związała się z młodszym od niej o osiem lat mężczyzną, Michałem Kozerskim. Tworzą od kilku lat bardzo udany związek, co można zauważyć w mediach społecznościowych, kiedy co jakiś czas wrzucają wspólne fotografie. Okazuje się, że ktoś pragnie zniszczyć im spokojne życie. Para otrzymuje niepokojące telefony, najczęściej w godzinach nocnych. Ich treść to ostrzeżenie przed związkiem z aktorką. Ewa Kasprzyk w rozmowie z "Rewią" powiedziała:

Na przykład o północy dzwoni do Michała jakaś kobieta i mówi: musisz na nią uważać, bo ona się spotyka z moim mężem. Nie są to przyjemne sytuacje, pojawia się cień niepokoju - podkreśla.

To nie pierwsza tego typu sytuacja, ponieważ już kiedyś została ostrzeżona przez anonima, który stwierdził, że jej partner jest imprezowiczem:

Mnie z kolei ostrzegano przed Michałem, zanim zostaliśmy parą. Różni ludzie mówili, że dają nam dwa miesiące, bo życie z aktorką to koszmar, a ja miałam na niego uważać, bo to imprezowicz - brzmiała wiadomość.

Aktorka ani myśli brać sobie słowa tajemniczych ludzi do serca, ponieważ czuje, że ma poukładaną i dobrą relację z mężczyzną:

Michał daje mi ogromne wsparcie i to, że nie żyję tylko w swoim świecie. Ponadto czuję, że mnie kocha - podsumowała gwiazda.

Kim jest Michał Kozerski?

Partner Ewy Kasprzyk jest brokerem morskim. Zajmuje się obsługą armatorów obcych bander zawijających do portów i stoczni trójmiejskich. Mężczyzna mieszka i pracuje w Gdańsku, w którym poznał aktorkę. Media nie wróżyły im udanej relacji, ponieważ Michał Kozerski jest młodszy od Ewy Kasprzyk o osiem lat. Mimo nieżyczliwych plotek para stanowi zgrany duet już kilku dobrych lat.

Co myślicie o tej sprawie?

Paulina Krupińska chce spełniać marzenia, ale Karpiel-Bułecka nie chce o tym słyszeć