Syn Toma Hanka uderza w ojca na swoim kanale YouTube: Nie miałem męskiego wzoru do naśladowania

Jak twierdzi Chet Hanks, jego znany ojciec i dwukrotny zdobywca Oscara, Tom Hanks był tak skoncentrowany na karierze, że kompletnie nie poświęcał czasu synowi, gdy ten dorastał. Aspirujący raper wyznał, że za życie w luksusie musiał zapłacić wysoką cenę.

