Viki Gabor to 14-letnia polska wokalistka, która urodziła się w Niemczech. Popularność zdobyła dzięki wygranej w drugiej edycji "The Voice Kids". Później powtórzyła sukces Roksany Węgiel, wygrywając Eurowizję Junior w 2019 roku.

Dziś Viki Gabor podbija show-biznes i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Młoda wokalistka często pokazuje się na ściankach i udziela wywiadów. Ostatnio postanowiła wypowiedzieć się na temat znanego rapera. Jest jego fanką.

Malik Montana jest aktualnie jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. "Zasłynął" z seksistowskich tekstów oraz uwag w stronę feministek, które uważa za chore psychicznie. Mimo to młodzież go uwielbia. Ostatnio napisał do Viki Gabor.

Viki Gabor staje w obronie idola. "Nie wszystkie utwory są seksistowskie"

Okazuje się, że muzyk poprosił Viki Gabor o opublikowanie teasera teledysku w social mediach. W rozmowie z Pudelkiem młoda wokalista nie kryła radości i wyznała, że jest jego fanką. Twierdzi, że każdy go teraz słucha, a nie wszystkie jego utwory są seksistowskie. Przy okazji zachęciła do zapoznania się z całą twórczością 32-latka.

Viki Gabor odpowiedziała na pytania o chłopaka i zarobki. W komentarzach zawrzało

Nie poznaliśmy się jeszcze, ale rozmawialiśmy na Instagramie. Jestem fanką Malika i uwielbiam jego twórczość. Wielu artystów tworzy swoją muzę, Malik ma też swoje lata i może tworzyć, o czym chce. Wszyscy słuchamy Malika i niektóre piosenki ma normalne. Nie wszystkie utwory są seksistowskie - Viki Gabor broni Malika Montany.

