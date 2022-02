Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Sarah Connor podbijała świat na początku XXI wieku hitami, które wielu z nas może świetnie pamiętać z lat szkolnych. Wokalistka nagle zniknęła z mediów, a teraz jest jurorką w niemieckiej odsłonie The Voice. Jak dziś wygląda 41-latka?

Zobacz wideo Iza Mączka jest aktywna na Instagramie. Przeszła też metamorfozę!

Mieszkanie Agnieszki Kotońskiej jest takie jak ona. Nie ma w nim miejsca na minimalizm

Jak zmieniła się Sarah Connor?

Znamy ją z hitów, takich jak "From Sarah with Love", "From zero to hero", czy "Skin on Skin". Na początku kariery Sarah Connor podbijała listy przebojów w Polsce, Portugalii, Niemczech i Szwajcarii. W 2015 roku wydała album "Muttersprache", a prywatnie jest żoną Florian Fischera i ma dwójkę dzieci.



Sarah Connor od zawsze podążała za trendami. Na początku kariery chętnie stawiała typowe dla lat 2000 topy, biodrówki oraz odważne stylizacje scenicznie. Dziś możemy śledzić poczynania artystki na jej mediach społecznościowych i jedno jest pewne. Wokalistka od zawsze świetnie czuła się w blond włosach, w których wciąż wygląda obłędnie.

Sarah Connor w 2002 roku Bulls

Genialne wykonanie "Shallow" w "The Voice". Nie wszyscy się odwrócili. "Oszaleliście?!"

Sarah Connor stawia na zdrowy tryb życia. Ma postanowienie

Na Instagramie śledzi ją grono ponad 600 tysięcy wiernych fanów, których zaskakuje kolejnymi próbkami nowych piosenek i publikuje zdjęcia zasypuje ich zdjęciami z życia prywatnego. Sarah Connor uwielbia aktywności fizyczne, co z pewnością pomaga w utrzymaniu jej ciała w formie, a najchętniej jeździ konno. W październiku ubiegłego roku kupiła młodego wierzchowca.

Sarah Connor Instagram @sarahconnor

Sarah Connor Instagram @sarahconnor

W noworocznym poście Sarah Connor poinformowała, że niebawem ma zamiar ruszyć w trasę koncertową, czym jest bardzo podekscytowana. Do tego czasu stawia na zdrowy tryb życia bez alkoholu i papierosów.

Po więcej nowych i starych zdjęć Sarah Connor zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.