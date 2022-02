Więcej o ciężarnych gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Sophie Turner i Joe Jonas uchodzą za jedną z najpopularniejszych par, jednak nie afiszują się swoim związkiem w mediach społecznościowych. Oboje należą do osób, które niechętnie mówią o życiu prywatnym. Gdy aktorka była w pierwszej ciąży, przez długi czas ukrywała swój stan i nigdy nie potwierdziła, że już urodziła. Informację do mediów przekazały osoby z otoczenia sławnego małżeństwa. Wygląda na to, że para postanowiła podzielić się swoim szczęściem. Aktorka została zauważona przez fotoreporterów w mini sukience, która uwydatniła jej ciążowe krągłości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kultowe sceny, w których aktorzy nie musieli grać. Przypadek zrobił swoje. U Leonarda DiCaprio polała się krew

Zobacz wideo Ślub Sophie Turner i Joe Jonasa

Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się drugiego dziecka

Sophie Turner i Joe Jonas w lipcu 2020 r. powitali na świecie córkę, której dali na imię Willa. Na próżno szukać w sieci zdjęć dziewczynki. Para bardzo dba o jej prywatność. Gwiazda "Gry o Tron" w wywiadach oszczędnie mówi na temat życia prywatnego i długo ukrywała fakt, że jest w drugiej ciąży. Turner i Jonas zostali zauważeni przez fotoreporterów na ulicach Los Angeles. Uwagę aktorki zwraca rudy kolor włosów, jednak na pierwszy plan wysuwa się zaokrąglony brzuch. Aktorka tego dnia pokazała się w retro mini sukience z guzikami w zielonym kolorze. Do zestawu dobrała czarne, skórzane klapki i okulary przeciwsłoneczne.

Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się drugiego dziecka Fot. East News

Na zdjęciu gołym okiem widać, że już niedługo aktorka i Joe Jonas przywitają na świecie drugą pociechę. Po więcej zdjęć ze spaceru pary zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.

Małgorzata Rozenek pozuje w cielistej bieliźnie. Figura godna pozazdroszczenia