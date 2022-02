Więcej informacji na temat życia prywatnego gwiazd znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Małgorzata Rozenek idzie jak burza i nie przestaje wychodzić poza własną strefę komfortu, dzięki czemu angażuje się w coraz to nowsze projekty. Niedawno można było oglądać jej debiut aktorski na wielkim ekranie. W filmie Patryka Vegi "Miłość, seks i pandemia" zagrała sceny erotyczne i nie ukrywała, że to było dla niej bardzo trudne zadanie. Teraz opublikowała na InstaStories zmysłowe kadry, na których zapozowała w samej bieliźnie.

Małgorzata Rozenek pozuje w cielistej bieliźnie. Figura godna pozazdroszczenia

Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej zapracowanych celebrytek. Mimo to z powodzeniem łączy macierzyństwo z pracą. Przy tym znajduje czas dla siebie i jak każda kobieta, lubi czuć się zadbaną. "Perfekcyjna" po ciąży ekspresowo wróciła do formy. Dostała nawet własny program w TVN Style, "Rozenek cudnie chudnie", w którym pokazywała swoją mobilizację w powrocie do sylwetki sprzed porodu. Małgorzata jest w stałym kontakcie z fanami i regularnie publikuje posty na Instagramie. Odważne kadry z wakacji, na których pozuje w bikini zbierają mnóstwo komplementów, a fani przyznają, że to ja obecnie wygląda Rozenek, jest ich motywacją.

Najnowsze zdjęcie Małgorzaty, które opublikowała na InstaStories będzie kolejną dawką motywacji. Celebrytka zapozowała w lustrze, mając na sobie dopasowany do ciała komplet w beżowym odcieniu. Uwagę zwraca płaski i wyćwiczony brzuch Rozenek. Gwiazda swego czasu zachęcała fanów do rezygnacji z mięsa i z całą rodziną przeszła na dietę wegetariańską.

Trzeba przyznać, że wygląda rewelacyjnie i widać, że ma zdrowe i zadbane ciało. Dla takiej sylwetki bylibyście w stanie zrezygnować z produktów odzwierzęcych?