To one zapoczątkowały erę supermodelek i chodziły po wybiegach najsłynniejszych światowych projektantów. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Kate Moss, Christy Turlington oraz Carla Bruni były największymi gwiazdami lat 90. Dziś w większości poświęcają się życiu rodzinnemu, jednak nie zapominają o swojej przeszłości i od czasu do czasu pozują do aparatu. Jak dziś wyglądają dawne najpiękniejsze modelki? Sprawdzamy.

Linda Evangelista przesadziła z medycyną estetyczną

Linda Evangelista kiedyś uchodziła za jedną z najpiękniejszych modelek na świecie, a dziś już nie przypomina siebie z przeszłości. Gwiazda kilka lat temu przeszła zabieg kriolipolizy, który miał w sposób nieinwazyjny usunąć nadmiar tkanki tuszowej. Niestety, stało się zupełnie inaczej i do teraz modelka ma zdeformowane twarz i ciało, które niechętnie pokazuje. Linda Evangelista zrobiła wyjątek dopiero w 2022 roku i zapozowała na okładce magazynu "Peope", przy okazji opowiadając smutną historię swojej urody.

Claudia Schiffer dalej zachwyca urodą

Kiedyś plakaty z Claudią Schiffer rozpraszały kierowców, którzy tracili dla niej głowę na drodze. Dziś patrząc na byłą supermodelkę, można by rzec, że czas się dla niej zatrzymał. Gwiazda, oczywiście, wygląda dużo poważniej niż w latach rozkwitu kariery, jednak zdecydowanie starzeje się niczym wino. Claudia Schiffer wciąż słynie ze swoich jasnych blond włosów i zachowuje szczupłą sylwetkę.

A jak wyglądają obecnie inne supermodelki z lat 90.? Stare i obecne zdjęcia Cindy Crawford, Evy Herzigovy, Naomi Campbell, Kate Moss, Christy Turlington oraz Carli Bruni znajdziesz w naszej galerii na górze artykułu.