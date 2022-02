Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Sally Morgan to znana w Wielkiej Brytanii osobowość telewizyjna, która twierdzi, że ma zdolności parapsychologiczne. W rozmowie z "The Sun" wyjawiła, że z jej usług korzystało wielu prominentnych klientów, w tym sama księżna Diana. Morgan twierdzi, że osiem lat temu odezwał się do niej syn zmarłej księżnej, który chciał dowiedzieć się szczegółów o swojej przyszłej żonie. Wróżka miała trafnie przewidzieć, że żona księcia Harry'ego będzie brunetką.

Zobacz wideo Jak zmieniło się życie księcia Harry'ego i Meghan Markle po odejściu z rodziny królewskiej?

Tak wyglądali członkowie rodziny królewskiej w wieku 40 lat

Książę Harry korzystał z usług wróżki

Od 2012 do 2014 roku książę Harry spotykał się z Cressidą Bonas i, jeśli wierzyć słowom Morgan, chciał dowiedzieć się, czy to właśnie ją poślubi. Wnuk królowej Elżbiety II miał dopytywać wróżkę, czy jego żona będzie blondynką, jak Bonas.

Powiedziałam mu, że poślubi kogoś o ciemnych włosach - wyjawiła Sally Morgan w programie śniadaniowym "The Morning Show".

I stało się. W maju 2018 roku książę Harry stanął na ślubnym kobiercu z Meghan Markle, która niewątpliwie blondynką nie jest. Ślub z byłą aktorką zmienił wiele w życiu syna księżnej Diany i księcia Karola. Na początku 2020 roku małżonkowie ogłosili, że zamierzają zaprzestać wykonywania oficjalnych obowiązków, a niedługo później wyprowadzili się do Kalifornii. Wiele osób zarzucało Meghan Markle, że ma na męża "zły wpływ" i sprawiła, że "odciął się od rodziny". Megxit stał się medialnym wydarzeniem, a złośliwi twierdzą, że związek z Meghan Markle i tak nie przetrwa próby czasu.

Sally Morgan jest innego zdania. W swojej książce "Secret Spirit" wróżka pochwaliła księcia Harry'ego za pozostanie wiernym przekonaniom i napisała, że jej zdaniem matka byłaby z niego dumna. Morgan uważa też, że on i Meghan Markle będą ze sobą "na zawsze".

Książę Harry nigdy nie opuści swoich dzieci - dodała.

Modowe wpadki w rodzinie królewskiej. Arystokraci zaliczyli faux pas

Jak wyjawiła w rozmowie z "The Sun", Sally Morgan poznała księżną Dianę, gdy książę William i książę Harry mieli odpowiednio dziewięć i siedem lat, a Lady Di była świeżo po separacji z księciem Karolem. Morgan miała szybko stać się powierniczką problemów księżnej Diany i przepowiedzieć kilka istotnych faktów z jej życia.

W ciągu następnych czterech i pół roku spotkałyśmy się osobiście cztery razy i odbyłyśmy setki rozmów przez telefon. (...) Pytała o swojego ojca, który zmarł w 1992 roku, i czy kiedykolwiek zostanie królową. Nie mogłam kłamać - wiedziałem, że nie zostanie. To było coś, z czym starała się pogodzić - twierdzi Morgan.

W 2018 roku Sally Morgan wystąpiła w reality show "Celebrity Big Brother" z udziałem gwiazd. Podczas pobytu w programie twierdziła, że przewidziała także śmierć księżnej Diany. Wyznanie wróżki spotkało się wtedy z ogromną krytyką ze strony widzów i zostało określone jako "zupełnie nie na miejscu".