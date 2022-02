Jan Wieczorkowski szczerze o odejściu z "Klanu". "Było to dość męczące"

Jan Wieczorkowski w 2004 roku po siedmiu latach zrezygnował z roli w serialu "Klan". Jak się okazuje, aktor przez lata musiał walczyć z łatką serialowego bohatera. "Co to za popularność, jeśli ktoś woła do ciebie serialowym imieniem?" - wyznał w rozmowie z dziennikarzem, Michałem Misiorkiem.

6 KAPiF.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl