"Twoja twarz brzmi znajomo" pojawi się na ekranach ponownie w wiosennej ramówce Polsatu. Oprócz nowej odsłony, częściowo nowy będzie także skład jury. Za stołem obok Małgorzaty Walewskiej, Katarzyny Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego zasiądzie Krzysztof Cugowski. W rozmowie z Cezarym Wiśniewskim artysta zdradził, że nie mógł odrzucić propozycji Niny Terentiew.

Zobacz wideo Krzysztof Cugowski w "TTBZ". "Koledzy żartowali, że syn załatwił mi robotę"

"Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof Cugowski o swoim udziale w show

Krzysztof Cugowski cieszy się na nowe wyzwanie. O to, by zasilił skład jury, poprosiła go dyrektor programowa Polsatu Nina Terentiew. Jak przyznał, nie mógł się oprzeć.

Dostałem propozycję od szefowej i jej nie mogłem odmówić niczego (...) Tak, tak, myślimy o tej samej szefowej - zażartował.

Jakim zamierza być jurorem? Artysta przyznał, że skupi się raczej na merytorycznym podejściu do występów uczestników. Według niego pozostali jurorzy zwracają uwagę na inne aspekty.

Oni załatwiają wszystkie sprawy pozamerytoryczne w sposób stuprocentowy, więc mi pozostaje powiedzieć to, co naprawdę się dzieje ze śpiewaniem. Na niczym innym się specjalnie nie znam - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Jednym z uczestników poprzedniej edycji show był syn piosenkarza - Krzysztof Cugowski Junior. Czy namawiał tatę do udziału?

No właśnie wszyscy moi znajomi mówią: syn ci załatwił robotę w Polsacie" - przyznał.

Krzysztof Cugowski oglądał kilka odcinków "Twoja twarz brzmi znajomo" z udziałem swojego syna. Czego spodziewa się po nowej edycji? Podkreślił, że sam traktuje program w kategorii zabawy. Co jeszcze powiedziała nam legenda polskiej muzyki? Tego dowiecie się z materiału wideo na górze strony.