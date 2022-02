Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Linda Evangelista już jako 12-latka zainteresowała się modelingiem. Wygrała konkurs Miss Teen Niagara, a nawet wyjechała sama pracować jako modelka w Tokio. Była zaskoczona tym, co usłyszała na miejscu. Postanowiła szybko zerwać z modelingiem.

Wpadłam w panikę. (...) zaczęli mnie pytać, czy mogę pozować nago. Ambasada Kanady pomogła mi wrócić do domu i wyrzuciłam z głowy myśli o karierze - wspominała.

Ponoć to matka przekonała ją, by dała jeszcze szansę pracy w branży mody. Jednak światową rozpoznawalność zyskała w wieku 19 lat. Przeprowadziła się wówczas z Kanady do Nowego Jorku i podjęła współpracę z agencją modelek. W tym czasie fotograf Peter Lindbergh namówił ją, by drastycznie skróciła. Zgodziła się, a charakterystyczna fryzura została nazwana na cześć modelki - "The Linda". Kariera zaczęła nabierać tempa. Nie mogła narzekać na brak propozycji zawodowych. Brała udział w licznych pokazach mody czy sesjach zdjęciowych. Pracodawcy chętnie angażowali ją do kolejnych projektów, bo nie bała się wyzwań i zmian, przez co wiele osób zaczęło nazywać ją kobietą-kameleonem. Kanadyjska supermodelka ponoć w ciągu pięciu lat aż 17 razy zmieniła kolor włosów i fryzurę! Nic dziwnego, że zyskała miano kameleona.

Linda Evangelista i Gerald Marie. Ich małżeństwo nie przetrwało

Kiedy była u szczytu sławy, kwitło także jej życie prywatne. W latach 1987-1993 była w związku małżeńskim z Geraldem Marie, dyrektorem europejskiego oddziału Elite, agencji, która w przeszłości wysłała ją z Kanady do Nowego Jorku. Ich związek jednak nie przetrwał. Powodem rozstania były inne oczekiwania od życia. Marie chciał założyć rodzinę i mieć dzieci, natomiast Evangelista ani myślała o rezygnacji z kariery. Po latach zrobiło się głośno o tej dwójce. W 2020 roku Gerald Marie został oskarżony przez cztery kobiety o gwałt i nadużycia seksualne, których miał dopuścić się w latach 80. i 90. Wówczas Linda Evangelista zabrała głos i w rozmowie z dziennikarzami "The Guardian" stwierdziła, że nie miała pojęcia o czynach byłego partnera. Dodała też, że jest po stronie ofiar i im wierzy.

Słysząc je teraz i opierając się na własnych doświadczeniach, wierzę, że mówią prawdę. Łamie mi to serce, ponieważ są to rany, które mogą nigdy się nie zagoić. Podziwiam ich odwagę i siłę, by zabrać dziś głos - wyznała.

Kariera modelki nabierała tempa

O Lindzie zrobiło się też niezwykle głośno w 1989 roku, kiedy znalazła się na okładce brytyjskiej edycji magazynu "Vogue". Na kultowym już zdjęciu pozowały z nią także inne supermodelki - Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Christy Turlington i Cindy Crawford. To właśnie na tej fotografii Linda pozuje w charakterystycznej fryzurze. Rok po tym, jak ukazała się okładka, modelka została doceniona przez inne pismo. Magazyn "People" uznał ją za jednego z 50 najpiękniejszych ludzi na świecie.

Dobra passa trwała. Modelki z brytyjskiej okładki magazynu "Vogue" znów się spotkały. Tym razem jednak na planie teledysku do piosenki "Freedom '90" George’a Michaela. Linda Evangelista wystąpiła też w klipie "Too Funky" tego samego artysty. W 1994 zagrała wraz z innymi supermodelkami w filmie "Prêt-à-Porter". W mediach czytała o sobie w samych superlatywach. Była doceniania przez magazyny na całym świecie, a jej zdjęcia pojawiały się w każdym magazynie - "Marie Claire", "Harper’s Bazaar", "Glamour", "Elle", "Numéro", "Allure". W pewnym momencie była na tyle pewna siebie i swojej pozycji w branży, że wypowiedziała słowa, które do dziś są przypominane.

Nie wstajemy z łóżka za mniej niż 10 tysięcy dolarów dniówki - wyznała.

Później w rozmowie z "Vogue" żartowała, że czuje, że te słowa zostaną wyryte na jej nagrobku. Choć te słowa zostały zapamiętane na lata, to może powiedziała je nie bez powodu. Jeśli wierzyć doniesieniom, w szczytowym momencie kariery miała zarabiać nawet 25 tys. dolarów dziennie!

Dla zagranicznych mediów kariera supermodelki była niewystarczającym tematem, dlatego często rozpisywano się o jej życiu prywatnym. Kiedy jeszcze była w związku z Geraldem Marie, na planie sesji zdjęciowej poznała aktora Kyle’a MacLachlana. Związała się z nim po rozstaniu z Marie. Związek z aktorem trwał sześć lat. Dlaczego? Mówiło się, że to przez zdjęcia paparazzi, na których modelka całowała innego mężczyznę, a mianowicie piłkarza Fabiena Bartheza. Evangelista i Barthez oczekiwali narodzin dziecka. Modelka poroniła w szóstym miesiącu ciąży. Po tej sytuacji ona i jej partner rozstali się.

W 2006 roku, kiedy miała 41 lat powitała na świecie dziecko. Evangelista przez dłuższy czas nie ujawniała, kto jest ojcem jej pociechy. W końcu zdradziła, że syna, Augustina Jamesa, jest miliarder Francois-Henri Pinault, mąż Salmy Hayek. Modelka miała z nim romans niedługo przed tym, jak mężczyzna związał się z aktorką. Kiedy jeszcze była w ciąży, mówiła, że to niesamowity stan.

Nie boję się w ogóle. Czczę to przeżycie. Uważam, że robię wszystko, co możliwe, żeby przejść przez to najłagodniej jak się da. Codziennie ćwiczę, albo uprawiam jogę - powiedziała w jednym z wywiadów.

Linda Evangelista rok po narodzinach dziecka zrobiła sobie przerwę i zniknęła z mediów w 2007 roku, ale sześć lat później wróciła. Świat mody nadal stał przed nią otworem. Linda Evangelista podpisała nowe kontrakty. W 2016 roku jednak znów zniknęła, co jak się później okazało, było spowodowane nieudanym zabiegiem medycyny estetycznej. Poddała się zabiegowi kosmetycznemu, znanego jako CoolSculpting lub kriolipoliza, który polega na zamrożeniu podskórnych komórek tłuszczowych, które pod wpływem zimna rozpadają się, co ma powodować zmniejszenie objętości wybranych partii działa. U modelki jednak pojawiły się powikłania i nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej.

Zdecydowałam się na to wyznanie, które trzymałam dla siebie przez ponad pięć lat i przez które cierpiałam. Moi fani zastanawiali się, dlaczego nie pracowałam, podczas gdy kariery moich koleżanek kwitły. Powodem jest to, że zostałam brutalnie oszpecona przez zabieg, którego działanie było przeciwne do zamierzonego. Poziom tkanki tłuszczowej zwiększył się, a nie zmniejszył. Zabieg nieodwracalnie zdeformował moje ciało i nawet po przejściu dwóch bolesnych, nieudanych operacji korekcyjnych, zostałam, jak opisują media, nie do poznania - napisała na Instagramie.

Modelka dodała, że ta sytuacja mocno wpłynęła na jej samopoczucie, a wręcz wpędziła ją w depresję. Przestała pojawiać się publicznie, nie pokazywała się też w mediach społecznościowych. Wrzucała stare zdjęcia. W lutym 2022 roku postanowiła pokazać się światu. Zgodziła się na wywiad i sesję zdjęciową do magazynu "People". Przyznała, że bała się spotkań z ludźmi, ale nie chce już dłużej żyć w takim strachu. Wspomniała także o nieudanym zabiegu. Nagromadzony tłuszcz usiłowała zlikwidować dzięki wykańczającym treningom i głodówkom. Poddała się też liposukcji, ale nie przyniosła ona żadnych efektów.

Próbowałam to naprawić sama, myśląc, że robię coś złego. (...) Dotarłam do miejsca, w którym w ogóle nie jadłam. Myślałam, że tracę rozum. (...) Nie jest ani trochę lepiej. Wybrzuszenia są twarde. Jak chodzę w sukience bez pasa wyszczuplającego, obcieram się niemal do krwi..

Dodała, że nadal nie umie zaakceptować zmian w wyglądzie.

Nie patrzę w lustro. To, co widzę, nie wygląda jak ja. (...) Nie rozpoznaję siebie fizycznie, ale też nie rozpoznaję już siebie jako osoby.

Linda Evangelista pozwała firmę Zeltiq Aesthetics Inc. i domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania.