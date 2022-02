Rafał Brzozowski z nową fuchą w radiowej Trójce? Ma zastąpić Marka Niedźwieckiego

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Lista Przebojów wróci do radiowej Trójki? Wiele na to wskazuje. Przypomnijmy, kultowe zestawienie zniknęło z anteny stacji po pamiętnej aferze z Kazikiem, gdy jego przebój "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się na pierwszym miejscu listy. Utwór nawiązywał w bezpośredni sposób do Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie pandemii koronawirusa, gdy cmentarze były zamknięte, wybrał się w towarzystwie ochrony na groby bliskich. Piosenka wywołała zgorszenie w środowisku związanym z Prawem i Sprawiedliwością, a radiowa Trójka unieważniła Listę Przebojów z 10 kwietnia 2020 roku. Wówczas ze stacji odeszło wielu znanych dziennikarzy, w tym Marek Niedźwiecki, który prowadził notowanie przez 35 lat. Teraz okazuje się, że radio znalazło jego następcę.

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje swój wynik na Eurowizji

Rafał Brzozowski nowym prowadzącym Listę Przebojów?

Jak podaje Presserwis, Lista Przebojów może niedługo powrócić do Polskiego Radia. Władze chcą wznowić audycję i już zaczęli szukać nowego prowadzącego. Tutaj wybór miał paść na dobrze znanego widzom TVP Rafała Brzozowskiego, który w stacji prowadzonej przez Jacka Kurskiego jest gospodarzem programu "Jaka to melodia?".

Wokalista, póki co nie potwierdził tych informacji. Dziennikarze Presserwisu są jednak niemal pewni, że to właśnie on znalazł się na celowniku włodarzy radiowej Trójki. Ich informacje pochodzą z dwóch źródeł, które zapewniają, że pierwsze kroki w celu zatrudnienia Rafała Brzozowskiego już zostały podjęte.

Warto podkreślić, że Rafał Brzozowski nie ma doświadczenia w pracy w żadnej rozgłośni radiowej. Celebryta do 2017 roku zajmował się głównie śpiewaniem, jednak wcześniej podczas nauki w szkole muzycznej próbował swoich sił jako prezenter i konferansjer. Te umiejętności przydały mu się zapewne w momencie, gdy zatrudniono go w TVP. Rafał Brzozowski został gospodarzem takich programów rozrywkowych, jak na przykład "Koło fortuny" czy "Jaka to melodia?". Często także prowadził i występował na koncertach stacji.

Prawdziwy szum wokół muzyka zrobił się jednak wówczas, gdy okazało się, że będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2021. Przypomnijmy, że chociaż wcześniej eliminacje do konkursu wygrała Alicja Szemplińska, władze TVP wolały wysłać na jej miejsce Rafała Brzozowskiego, który był opisywany w mediach jako ulubieniec Jacka Kurskiego. Zaprezentowana przez niego piosenka "The Ride" okazała się kompletną klapą, a Polska zakończyła swój udział w Eurowizji na półfinale.

Widzicie go w roli prowadzącego Listę Przebojów? Jedno jest pewne - władze radiowej Trójki na pewno mogłyby być spokojne o piosenki, które puszczałby w swoim notowaniu...