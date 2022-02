Bądź na bieżąco. Jesteś ciekawy, jak mieszkają gwiazdy? Odwiedź stronę główną Gazeta.pl.

Anna Głogowska to wybitna polska tancerka oraz prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat występowała w roli nauczycielki-tancerki w "Tańcu z Gwiazdami". Razem z Maciejem Dowborem prowadziła dwie ostatnie edycje "Got to Dance. Tylko taniec". Udział w popularnym tanecznym show przyniósł jej rozpoznawalność oraz miłość. Związała się ze swoim partnerem Piotrem Gąsowskim. Para doczekała się córki Julii. Związek niestety nie przetrwał próby czasu. Spekulowano w 2020 roku o ich powrocie do siebie, lecz okazały się to tylko plotki. Obecnie tancerka jest łączona z aktorem Mikołajem Roznerskim. Para ponoć była widziana na romantycznej randce w Paryżu. Zainteresowani nie odnieśli się do tego.

Tancerka to chodzący wulkan energii, a uśmiech nigdy nie schodzi jej z twarzy. Mogłoby się wydawać, że równie szalone jak ona jest jej mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Dom Głogowskiej to oaza spokoju, przepełniona kwiatami i jasnymi barwami.

Tak mieszka Anna Głogowska. Dużo żywych roślin

Tancerka chętnie dzieli się życiem prywatnym na Instagramie, gdzie obserwuję ją prawie 30 tysięcy. Choć Głogowska nie posiada profesjonalnej sesji w swoich czterech kątach, to na wielu zdjęciach opublikowanych w mediach można przyjrzeć się jak mieszka tancerka.

Anna Głogowska mieszka w Warszawie, gdzie toczy się jej życie. Tancerka mieszka z córką w przytulnym mieszkaniu otoczonym drzewami. W jej domu również nie brakuje roślin.

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

Serce domu, czyli kuchnia tancerki urządzona jest w stylu klasycznym. Zdecydowała się na białe szafki i ściany, które pięknie współgrają z szarą roletą rzymską. Głogowska postawiła na białe dodatki.

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

Salon, który jest połączony z kuchnią, również zachowany jest w stonowanych barwach. Stoi w nim biały klasyczny stół, a z okien zwisają seledynowe zasłony. Widać, że dla tancerki ważne jest, aby jej dom był przytulny i osobisty. Na ścianach wisi sporo ramek, a w nich między innymi rysunki.

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

W mieszkaniu tancerki znajduje się sporo zieleni. Głogowska jest fanką ciętych kwiatów oraz zielonych roślin, które mają specjalne miejsce w pomieszczeniu z podłogą w czarno-białą kratę.

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

Biel to główny kolor wystroju wnętrza Anny. Gwiazda zdecydowała się na oryginalne kafelki imitujące białe cegły.

Anna Głogowska Fot. @annagłogowska_official

Jak wam się podoba dom tancerki?