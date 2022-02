Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Wojciech jest najstarszym dzieckiem Krzysztofa Cugowskiego. Syn gwiazdy polskiej sceny rockowej w lipcu skończy 46 lat, a jego życie prywatne wygląda na udane i ułożone. Wojciech w 2008 roku poślubił Krystynę, z którą doczekał się córki Weroniki. Dziewczyna jest już nastolatką i może pochwalić się niezwykłym głosem.

Zobacz wideo Krzysztof Cugowski o debiucie Jacka Kawalca w Budce Suflera

Wojciech Cugowski na fotografii z żoną i córką. Talent odziedziczyła w genach

Weronika Cugowska ponad rok temu opublikowała w sieci swoje wykonanie utworu Eltona Johna "Can you feel the love tonight". Ojciec rozpływał się nad talentem córki i wcale mu się nie dziwimy, bowiem 13-latka dysponuje niezwykle mocnym i czystym głosem. Teraz na Instagramie rodzinę zdecydowała się pokazać synowa wieloletniego wokalisty "Budki Suflera", Krystyna. Kobieta zapozowała do fotografii z Weroniką i Wojciechem. Trzeba przyznać, że latorośl muzyków to niezwykle urocza osóbka.

Muzyka płynie w żyłach Weroniki, ale jak wiemy, talent to nie jedyna składowa sukcesu. Dziewczyna głos doskonali w studiu muzycznym prowadzonym przez własną mamę. Krystyna Cugowska nauki śpiewu pobierała od takich uznanych wokalistek, jak Krystyna Prońko, czy Grażyna Łobaszewska. Uzyskaną wiedzę przekazuje dalej swoim uczniom.

Weronika nie jest jedyną wnuczką Krzysztofa Cugowskiego. Kolejnym wnukiem gwiazdy polskiej sceny rockowej jest Piotr, dziecko średniego syna muzyka. Miejmy nadzieję, że wszyscy potomkowie Cugowskiego odziedziczyli po przodkach niezwykły talent muzyczny.