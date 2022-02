Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Agata i Piotr Rubikowie na początku swojej znajomości wywoływali spore zamieszanie w mediach. Wszystko za sprawą sporej różnicy wieku, która dzieli parę. Muzyk jest starszy od modelki o 19 lat. Mimo to wydają się bardzo zgranym duetem, który płynnie łączy obowiązki domowe z zawodowymi. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i każdego dnia cieszą się z uroków rodzicielstwa, co starają się podkreślić we wpisach na Instagramie. Nic w tym dziwnego, że para tak chętnie udostępnia fotografie w mediach społecznościowych - mieszkają w tak pięknym miejscu, że trudno nie ulec pokusie relacjonowania życia z luksusowych czterech kątów.

Zobacz wideo Córka Rubików pójdzie w śladu muzykalnego ojca?

Bestsellery Empiku 2021. Olśniewająca Ostaszewska i Patryk Vega w cekinowym garniturze

Willa Piotra i Agaty Rubików na Wilanowie. Imponująca kuchnia

W takim miejscu nawet kulinarny laik nauczyłby się gotować. Połączenie czystej, szpitalnej bieli ścian z czarnymi, matowymi meblami dało spektakularny efekt luksusowej przestrzeni. Nic tylko zaszyć się tu na kilka godzin, pichcąc pyszne pasty i włoskie makarony.

Agata Rubik instagram.com@piotr_rubik

Agata Rubik z córkami Screen / Instagram Agata Rubik

Nowoczesny glamour

Tak w skrócie można opisać styl, w którym zostało urządzone mieszkanie gwiazdorskiej pary. Nie brakuje tu ogromnych przestrzeni, wysokich luster i melanżu: biel-czerń. Klasy dodają nowoczesne, geometryczne kształty i fikuśne żyrandole.

Agata Rubik z dziećmi fot. Instagram @agata_rubik

Pokój pilnych córeczek

Pandemia COVID-19 wywróciła życie pary do góry nogami, ponieważ ich dzieci musiały zostać w domach i rozpocząć zdalną naukę. Żona muzyka na bieżąco dzieliła się z fanami efektami postępów, jakie robiły jej córki w nauce.

Agata Rubik Instagram/ @agata_rubik

Agata Rubik Instagram/ @agata_rubik

Relaks na tarasie

Po wyczerpującym i pracowitym dniu jest czas także na relaks na świeżym powietrzu. W tym celu rodzina Rubików korzysta z pięknie udekorowanego tarasu, na którym mogą się w letnie dni wylegiwać, przy okazji zaczytując się, np. w interesującej książce.

Agata Rubik, Piotr Rubik i dzieci instagram.com @agata_rubik

Agata Rubik instagram.com/agata_rubik/

Agata Rubik instagram.com @agata_rubik

Duży basen

W razie zmęczeniami upałami mogą w każdej chwili skoczyć do basenu wypełnionego letniego wodą.

Agata Rubik, Piotr Rubik instagram.com/agata_rubik/

Agata Rubik, Piotr Rubik instagram.com/agata_rubik/

Podoba wam się wnętrze ich domu? Co myśli o połączeniu stylu glamour z nowoczesnym sznytem?

Krzysztof Jackowski zdradza pogodę na lato. Wie, kiedy zaplanować urlop