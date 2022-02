Ogromna zmiana Bartosza Żukowskiego! W niczym nie przypomina on już serialowego Waldka

Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Choć w serialu "Świat według Kiepskich"Bartosz Żukowski bawi widzów nietuzinkową rolą, to w życiu prywatnym od dawna zmaga się z różnymi problemami. Aktor od kilku lat toczy sądową batalię z byłą żoną, która publicznie oskarżyła go o to, że nie płaci alimentów na córkę. Niewiele wskazuje na to, by sprawa szybko się zakończyła. Jak donoszą dziennikarze "Super Expressu", w życiu aktora pojawiły się również inne problemy.

Bartosz Żukowski ze "Świata według Kiepskich" mocno się zmienił

Okazuje się, że Bartosz Żukowski oprócz problemów w życiu prywatnym musi mierzyć się również z kłopotami na polu zawodowym. Aktor już od roku nie pracuje w telewizji. Jedynie od czasu do czasu gra w teatrze.

Jeśli udaje mu się znaleźć inną pracę, są to zazwyczaj epizody. Od czasu do czasu gra w teatrze, w sztuce "The Strings, czyli sex, drugs i disco!". Aktor ma także problemy w życiu prywatnym. Przedłużające się cały czas postępowania sądowe wykańczają nerwowo obie strony. A to służy niezdrowemu podjadaniu i zajadaniu stresów - czytamy na łamach dziennika "Super Express".

Być może właśnie nerwowa sytuacja w pracy i życiu prywatnym negatywnie wpłynęła na jego obecny wygląd. Bartosz Żukowski zapuścił zarost i włosy, a także nosi okulary.

To nie pierwsza sytuacja, gdzie bohater popularnego serialu zaskakuje swoim wyglądem. W zeszłym roku został opublikowanym w mediach społecznościowych film, na którym aktor z dużym zaangażowaniem i przejęciem opowiadał o trudnej sytuacji zwierząt na polskich wsiach, koniecznych interwencjach oraz apelował o wsparcie finansowe dla organizacji. Już wtedy internauci zauważyli metamorfozę aktora.

