Małgorzata Kożuchowska uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie, a jej stylizacje bardzo często zachwycają fanów. Podczas gdy aktorka chętnie bawi się modą i eksperymentuje ze stylem, to znacznie mniej uwagi poświęca swoim włosom. Od kiedy ścięła je kilka lat temu, przyzwyczaiła fanów do krótkiej i jasnej fryzury. Nic nie zapowiada tego, by wkrótce miała ją zmienić. Łukasz Urbański pobawił się w programie graficznym i pokazał efekty metamorfozy włosów Kożuchowskiej. Jedna z nich nie zachwyciła internautów.

Małgorzata Kożuchowska w prostej grzywce i ciemnych włosach? Tak wyglądałaby po drastycznej metamorfozie

Małgorzata Kożuchowska od dłuższego czasu najlepiej czuje się w krótkim bobie, jednak na początku kariery w show-biznesie aktorka miała na głowie najróżniejsze kolory - od rudości, po ciemne odcienie. Łukasz Urbański jest jednym z najpopularniejszych fryzjerów w Polsce. Na Instagramie bardzo chętnie dzieli się metamorfozami gwiazd z show-biznesu, które by zachwycać nowym wyglądem, niekoniecznie muszą pojawić się u niego w salonie.

Swego czasu na InstaStories opublikował zdjęcie aktorki, które wywołało skraje emocje wśród fanów. Pokazał, jak wyglądałaby Kożuchowska w brązowych włosach i prostej grzywce. Fani nie ukrywali, że ta metamorfoza nie jest zbyt twarzowa, a kolor włosów nie współgra z urodą gwiazdy.

Jak widać na załączonym obrazu, nie jest to najlepsza propozycja - szczerze napisał.

Małgorzata Kożuchowska w prostej grzywce i ciemnych włosach? Stylista pokazał, jak wyglądałaby po drastycznej metamorfozie Fot. Instagram/ lukiur

Na kolejnej fotografii można zobaczyć, jak Małgorzata Kożuchowska wyglądałaby w długich i delikatnie pokręconych włosach. Uwagę zwraca również oryginalny kolor blondu, z różowymi refleksami. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu aktorka prezentuje się olśniewająco. Fani mieli jednak niemały problem, jednak większość z nich głosowała za tym, by gwiazda pozostała przy aktualnej długości włosów.

A wy, w którym wydaniu wolicie Małgorzatę Kożuchowską? Aktorka powinna zacząć zapuszczać włosy?