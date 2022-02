Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Niewykluczone, że relacja pary wzbudza tyle emocji również za sprawą tego, że ani Zendaya, ani Tom Holland jak dotąd nie potwierdzili oficjalnie, że są razem. Niezależni od zdjęć sprzed kilku dni, aktorzy nadal trzymają swój związek w tajemnicy. Poznali się w 2016 roku na planie filmu "Spider-Man: Homecoming" i od razu narodziła się między nimi zażyłość. Holland stawiał wówczas pierwsze kroki w Hollywood i, jak przyznał w wywiadzie dla "People", Zendaya bardzo wspierała go w radzeniu sobie z ciężarem popularności. Sześć lat później media huczą od plotek, że para zdecydowała się na kupno wspólnego domu. Co zatem wydarzyło się między nimi w ciągu tych kilku lat?

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Zendaya i Tom Holland. Miłość narodziła się z przyjaźni?

Pierwsze spekulacje na temat związku pary pojawiły się jeszcze w 2017 roku, gdy promowali pierwszy film o Spider-Manie. Chociaż zaprzeczyli plotkom, informator "People" donosił wówczas, że są razem, ale nie chcą tworzyć medialnego szumu wokół związku. Na pewien czas doniesienia ucichły, aż do Met Gali w 2018 roku. Holland wrzucił wówczas na Instagram zdjęcie Zendayi z wydarzenia i opatrzył je czułym opisem.

Niech żyje królowa - napisał.

Podpis mógł być jedynie wyrazem sympatii, szczególnie że Zendaya rzeczywiście wyglądała zjawiskowo. Niedługo później plotki o romansie aktorów ze "Spider-Mana" wygasły niemal całkowicie. W 2019 roku Zendaya zaczęła spotykać się z kolegą z planu "Euforii", Jacobem Elordim, a Holland w 2020 upublicznił związek z Nadią Parks. Jak informował wówczas Daily Mail, para miała zamieszkać ze sobą w domu aktora w Londynie. Fani, którzy wierzyli, że Holland i Zendaya potwierdzą w końcu plotki o romansie, stracili już resztki nadziei.

Wszystko zmieniło się w lipcu 2021 roku. Paparazzi przyłapali wówczas aktorów na namiętnych pocałunkach w samochodzie Toma Hollanda. Informację wraz z wideo zamieścił serwis Page Six. Twitter oszalał, fani pary nie posiadali się ze szczęścia, a hashtag "Tomdaya" zaczął ponownie zyskiwać na popularności. Co ciekawe, mimo już niemal niezbitych dowodów potwierdzających, że się spotykają, aktorzy "Spider-Mana" wtedy także nie zdecydowali się upublicznić związku. Nawet gdy miesiąc później na InstaStories pojawiło się zdjęcie z wesela znajomej pary, na którym pozowali wspólnie, czule się obejmując.

Od tego czasu zarówno media, jak i fani pary, trzymali rękę na pulsie, wyszukując jakichkolwiek przesłanek, które mogłyby potwierdzić romans "najgorętszej pary Hollywood". W październiku 2021 roku zachwycony Holland opublikował na Instagramie zdjęcie Zednayi z premiery filmu "Diuna", a post opatrzył emotikoną z serduszkami zamiast oczu.

Kilka dni później do relacji Zendayi i Toma Hollanda żartobliwie odniósł się kolega aktorki z planu "Diuny", Timothée Chalamet. Na pytanie, w kim podkochuje się Zendaya, Chalamet bez wahania wskazał na filmowego Spider-Mana. W grudniu 2021 roku Zendaya i Holland stawili się na premierze kolejnej odsłony filmu "Spider-Man: No Way Home". Aktorka zachwyciła sukienką we wzory z pajęczej sieci, a zachwycony Tom Holland nie mógł oderwać od niej wzroku. Kilka dni później Zendaya wrzuciła na Instagram zdjęcie aktora z planu i nazwała go "swoim Spider-Manem".

Mój Spider-Manie, jestem z ciebie taka dumna. Niektóre rzeczy na szczęście nigdy się nie zmieniają - podpisała post.

Prawdziwym zaskoczeniem okazała się informacja, którą na początku lutego 2022 roku podzielił się The Mirror. Jak podaje źródło serwisu, para kupiła w Londynie wspólny dom. Posiadłość warta jest 3 mln funtów (ok. 16 mln złotych) i mieści się w dzielnicy Richmond, niedaleko od miejsca, w którym dorastał Tom Holland. Informator serwisu zapewnia, że para planuje przeprowadzkę latem tego roku.