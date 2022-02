Więcej informacji ze świata muzyki znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Roman Kostrzewski od 1981 roku był związany z zespołem metalowym Kat. Artysta był prekursorem tego gatunku na polskiej scenie muzycznej. Z zespołem występował od 20 lat, jednak z powodu konfliktu z gitarzystą Piotrem Luczykiem, odszedł razem z perkusistą, Ireneuszem Lothem w 2004 roku. Wówczas zaczęli grać jako Kat & Roman Kostrzewski. Wiadomo, że przed śmiercią chorował na nowotwór i przebywał w hospicjum. Podano do wiadomości szczegóły pogrzebu. Pochowanie artysty odbędzie się 18 lutego, na Cmentarzu Komunalnym w Bytomiu. - Chcemy podziękować Romkowi za to, co dla nas wszystkich zostawił - napisali członkowie zespołu. Zaplanowano wzruszające pożegnanie legendy polskiego metalu.

Szczegóły pogrzebu Romana Kostrzewskiego

Informacja o chorobie Romana Kostrzewskiego ujrzała światło dzienne w 2019 roku. Muzyk z powodu problemów zdrowotnych zaczął odwoływać koncerty. Członkowie zespołu Kat & Roman Kostrzewski podzielili się szczegółami pogrzebu na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku.

Pogrzeb Romka odbędzie się w piątek, 18 lutego, na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Kwiatowej 29 w Bytomiu. O godzinie 11 będzie miało miejsce ostatnie pożegnanie dla bliskich Romka, po którym odprowadzimy go na miejsce spoczynku (wyruszamy spod kaplicy przy ul. Piekarskiej 99) - czytamy.

Zespół poinformował, że pogrzeb będzie miał charakter świecki i poprosił również o uszanowanie prywatności rodziny pogrążonej w żałobnie i nierobienie zdjęć. Członkowie Kat & Roman Kostrzewski lidera grupy pożegnają w wyjątkowy sposób. Poprosili fanów, by zabrali ze sobą instrumenty i wspólnie zagrają dla Kostrzewskiego utwór w formie akustycznej "Łza Dla Cieniów Minionych", tym samym oddając mu hołd.

(...) Po wszystkim zapraszamy do Zabrza, do klubu Wiatrak. Powspominamy. Chcemy podziękować Romkowi za to, co dla nas wszystkich zostawił i pomyśleliśmy, że dobrą formą takiego podziękowania będzie wykonanie jednego z jego utworów. Bylibyśmy zaszczyceni gdybyście nam w tym pomogli (...). Prosimy aby każdy kto gra na jakimkolwiek instrumencie, nawet na trójkącie, zabrał go ze sobą i zagrał z nami "Łzę Dla Cieniów Minionych". Kto nie gra, może zaśpiewać, zagwizdać, zaklaskać. Dajmy mu naszą łzę. Niech się niesie - poinformowali.

Roman Kostrzewski zmarł na kilka dni przed 62. urodzinami.