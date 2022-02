Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Izabela Janachowska jest w związku z Krzysztofem Jabłońskim, z którym doczekała się syna Chrisophera. Małżeństwo postanowiło zrobić sobie mały urlop i wyjechać tylko we dwoje na romantyczną wycieczkę do Rzymu. Gwiazda całą wycieczkę aktywnie relacjonuje na Instagramie. Para zatrzymała się w luksusowym hotelu, którego cena za noc przyprawia o zawrót głowy.

Zobacz wideo Uczestnicy "ślubu od pierwszego wejrzenia" na walentynki pojechali do Aten

Lewandowscy świętują walentynki. Piłkarz przygotował romantyczną niespodziankę

Luksusowe walentynki Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska odnosi ogromne sukcesy w weselnym biznesie. Szerszej publiczności znana jest z prowadzenia flagowego programu Polsatu, "Taniec z Gwiazdami". Korzystając z chwili wolnego czasu, była tancerka wyjechała wraz z mężem do Rzymu. Czas urlopu idealnie zgrał się z walentynkami. Dzięki czemu wypad słynnego małżeństwa nabrał wyjątkowego, nastrojowego charakteru. Na Instagramie Janachowska chętnie dzieli się zdjęciami z romantycznej podróży. Warto tutaj dodać, że stolica Włoch jest dla pary szczególnym miejscem. To w nim Krzysztof oświadczył się swojej wybrance. Stało się to dokładnie przy Placu Weneckim. Teraz gwiazda opublikowała ich wspólne zdjęcie z tego miejsca i przypomniała magiczną chwilę.

Dla nas Rzym to miasto miłości, a walentynki tutaj to spełnione marzenie. Udało nam się na moment wyrwać z wiru pracy i w miejscu, gdzie się zaręczyliśmy spędzić chwile tylko we dwoje.

Para zatrzymała się w luksusowym hotelu Saint Regis, w którym ceny za nocleg zaczynają się od 4 tys., a dochodzą nawet do 10 tys. złotych.. Z Instagrama gwiazdy dowiedzieliśmy się, że małżeństwo poświęciło dużo czasu na zwiedzanie stolicy Włoch. Podziwiali słynne dzieła sztuki i odwiedzili plac św. Piotra. Nie zabrakło też czasu na romantyczną kolację przy świecach. Wygląda na to, że zakochani spędzili w wiecznym mieście prawdziwie magiczne chwile.

Ślub Macaulaya Culkina i Brendy Song. Aktor nie zaprosi rodziców