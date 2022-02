Więcej o Bestsellerach Empiku 2021 przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Mata podczas gali Bestsellery Empiku odebrał statuetkę za najlepszy album w kategorii "Rap i hip hop". Na scenie odniósł się do zatrzymania przez policję, które miało miejsce w styczniu i zdementował krążące plotki. Krótkie przemówienie rapera nie przeszło bez echa. Na jego słowa zareagował Peja, który jest zdania, że Michał Matczak w walce o depenalizację marihuany zaliczył falstart już w przedbiegach. Jego komentarz zebrał mnóstwo reakcji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Bestsellery Empiku 2021. Olśniewająca Ostaszewska i Patryk Vega w cekinowym garniturze. Gabi Drzewiecka odważnie

Zobacz wideo Mata? "Ojeju, uwielbiam!", "On to się wbił", "Kojarzy mi się ze schodkami nad Wisłą" [Gwiazdy o gwiazdach]

Mata o depenalizacji marihuany. Peja: Najgorsze co można zrobić, to w walce o depenalizację nazwać ją narkotykiem

Mata ze sceny wrócił do wydarzeń z końca stycznia, gdy wyszło na jaw, że został złapany przez policję za posiadanie marihuany. Wyjaśnił, że nie była to akcja promocyjna, jak niektórzy uważali. Dodał, że "cała Polska jest zakochana w marihuanie". Zwrócił się do fanów i innych artystów o przyłączenie się do walki o depenalizację marihuany.

Chcę nagłośnić ten temat i dążyć do depenalizacji tego narkotyku w kraju. Dla wielu muzyków jest to inspiracja. Proszę fanów o przyłączenia się do walki o depenalizację marihuany - wyznał ze sceny.

ZOBACZ: Michał Mata Matczak - raper, którego utwory biją rekordy popularności. Co warto wiedzieć na temat Maty?

Jak się okazuje, apel Matczaka trafił również do Ryszarda Andrzejewskiego, znanego jako Peja. Raper w komentarzach na Facebooku zauważył, że młody Matczak w walce o depenalizację nazwał marihuanę narkotykiem. Peja jest zdania, że tego typu określenie jest krzywdzące, a Mata zaliczył falstart w tej walce już w przedbiegach.

Najgorsze co można zrobić zwolennikom marihuany to w walce o depenalizację nazwać ją narkotykiem - napisał raper Peja, a jego komentarz zebrał prawie trzy tysiące reakcji.

Rysiu w punkt. Zgadzam się i też to wyłapałem. Taka analiza na szybko, dość niefortunne nazewnictwo padło jednoznacznie - czytamy.

Warto wspomnieć, że Peja od lat postuluje za legalizacją marihuany. W jednym z wywiadów przyznał, że gdyby tak się stało, spadłaby przestępczość, rolnicy mogliby uprawiać konopie, a wówczas budżet kraju znacznie by się zwiększył.

Grażyna Szapołowska w kostiumie kąpielowym zachwyca. Z gracją patrzy w dal. Prawdziwa dama!

Zgadzacie się z Peją?